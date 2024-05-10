農業部推250元花蓮農特產購物券 逾70萬張7月發放

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）為重振強震後花蓮縣農特產銷售，鼓勵民眾購買花蓮農特產品，農業部農村發展及水土保持署副署長林長立今天說，7月1日推出約70餘萬張花蓮農特產購物券，每張面額新台幣250元。

林長立接受媒體聯訪表示，將以農村再生基金編列1.83億元支應，也可能再加碼，領取平台與之前農遊券一樣使用APP，至於是否透過抽獎方式發出仍在研議。（編輯：李明宗）1130510