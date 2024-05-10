農村好物特展 百餘攤環島美食還有現煮鮮味

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）農業部農村發展及水土保持署今天宣布，14日起在SOGO台北忠孝館舉辦農村好物特展，100餘攤呈現環島美食，現煮區「農村美食驛站」可現場品味虱目魚香腸、鰻魚起司燒等美食。

農村水保署舉行記者會，副署長林長立表示，農業部與SOGO台北忠孝館合作，從14日起到21日，將舉辦「2024農村好物SOGO特展—環島食光之旅」，共計50多家業者展出100餘攤環島盛宴的農村好物。

現場規劃5大區域，包含「北方佳饌」、「豐味中原」、「南國饗宴」、「花東潮禮」，以及為了滿足都會區消費者的味蕾，特地規劃現煮美味的「農村美食驛站」。

現煮美味包含來自嘉義布袋國家級濕地保護區好美農漁產的虱目魚香腸、五味大鮮蚵，使用台東蝦九鱻製作的越南鮮蝦煎餅，還有外銷日本、使用雲林口湖第一鰻波做成的鰻魚起司燒。

農村水保署也推薦其他農村好物，例如嚴選雲林古坑筍友部落在地好筍製作的飄香封肉筍香粽、黃金醬筍雞湯（套餐）。宜蘭壯圍官老爺休閒農場的哈密瓜肉燥飯，則以無毒田董米配上哈密瓜鮮肉及手工豆腐乳，展現農村風味。

飯後甜品方面，則有台中東勢好樂農莊使用國產有機轉型期藍莓製作的司康、牛軋餅、高纖餅等。

林長立表示，農業部從民國104年起辦理「農村好物」選拔，迄今9年，共發掘393項發展潛力產品，透過農村好物品牌強化行銷、營銷規模，促使成為農村表率，這次和SOGO百貨合作，走入都市消費地，期能藉此鼓勵農村社區持續創新產品、提升競爭力。（編輯：管中維）1130510