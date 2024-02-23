第3屆金牌農村初審出爐 45個社區進決賽7月頒獎

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）農村水保署今天指出，3年1屆的金牌農村競賽，此次是第3屆有近千個社區報名角逐，經縣市初審，由45個農漁村脫穎而出進入全國決賽，預計7月中旬結果出爐，將由總統頒獎。

農業部農村發展及水土保持署今天舉辦記者會宣布「第3屆金牌農村競賽全國決賽」起跑，農村水保署副署長林長立指出，去年8月底「縣市初賽」啟動，多達974個農漁村報名角逐，競爭激烈，經過為期半年的「縣市初賽」評審，由45個農漁村脫穎而出，進入「全國決賽」。

他說，此屆參賽社區類型豐富，包含農村、休閒農業、漁村及原住民族社區等，賽事進入第3屆，檢視過去決賽作業先進行書面審查及聽取簡報，此屆不希望流於演說能力比賽，特地新增「策展評審」，讓農漁村充分表達，策展時間為3月29至3月31日，在台北市西門紅樓舉辦。

其中，評審委員將在3月29日前往看展、聽取導覽，3月30、31日開放民眾看展，了解台灣農村發展的新面貌。

林長立表示，上述階段將再進行一次選拔，從中選拔出20個農漁村；之後安排評審委員展開現場評審，預計進行到6月中旬；最後評審委員將彙整共識，誕生出金牌農村。

他指出，預估7月中旬舉辦第3屆金牌農村頒獎典禮，由總統頒獎，除最高可獲得新台幣50萬元獎勵金及100萬元補助計畫外，更可接軌國際出訪交流，提升台灣農村國際視野。（編輯：戴光育）1130223