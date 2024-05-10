國土署成立重建辦公室進駐花蓮 助災民安置危老重建

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（中央社記者郭建伸台北10日電）花蓮0403強震發生已逾1個月，國土管理署長吳欣修今天表示，為讓民眾盡速恢復正常生活，6日已偕住都中心成立重建專案辦公室進駐花蓮，在第一線為民眾提供安置、弱層補強及危老重建等服務。

吳欣修今天透過新聞稿指出，花蓮地震已屆滿1個月，為讓民眾盡速恢復正常生活，國土署6日已偕同國家住宅及都市更新中心成立重建專案辦公室進駐花蓮，就地為親訪或電話洽詢的民眾提供服務，無論是安置、弱層補強及危老重建等工作持續推動不間斷。

吳欣修提到，因花蓮尚無都市更新案例，政府已分別在5月2日至8日間召開5場地震災損社區都市更新及危老重建說明會，向需要重建的住戶及管委會就自身權益、政府資源及辦理程序面對面說明。

吳欣修透露，現階段參與重建說明會的民眾，多數希望能夠原地重建，其中產權單純的北濱街5棟災損建築物重建，包含花蓮縣有土地，後續已請花蓮危老重建輔導團協助依危老條例來推動重建；其餘依循都市更新方式重建，部分社區自主發起籌組都市更新會，採取自主都更方式辦理；其他期盼由住都中心主導協助的社區，在說明會後，已與各社區建立直接聯繫管道，以利即時提供重建工作協助。

吳欣修指出，截至5月9日，花蓮縣租賃及仲介公會媒合受災民眾租屋已累計媒合53件，後續會提供租金補貼支持，花蓮縣政府已同步受理793件租金補貼案件；另短期安置旅宿專案部分，目前已有250多家業者參與及整合超過2000間房間，可供受災民眾以月租方式免費入住。

吳欣修表示，震後復原與重建目標，包括讓受災民眾回歸正常生活步調及建築物補強重建，這兩項都涉及民眾生活習慣與使用需求，所以必須透過說明會或成立群組等方式直接傾聽受災民眾心聲，從中整合相關意見並給予輔導。

有關弱層補強，吳欣修談及，地震後迄今已成功輔導5案，另有4案有意願申請的社區由專業技師進行專案輔導，而花蓮重建辦公室已成立啟用，民眾若有相關問題也能前往洽詢。

吳欣修強調，後續無論是要採取弱層補強、危老重建或都市更新等方案，政府皆會給予相關輔導及經費補助，重建家園的這一哩路國土管理署會用專業力量來支持及陪伴大家向前邁進。（編輯：張若瑤）1130510