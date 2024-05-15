公告0403受災戶補貼作業規定 國土署：助災民重建

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（中央社記者陳俊華台北15日電）國土署今天說，行政院在5月8日核定「0403震災受災戶住宅補貼方案」，內政部加速在14日會銜交通部共同公告此專案相關作業規定，讓地方政府有所依循，協助受災民眾早日恢復正常生活。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，0403地震造成花蓮、台北、新北及桃園等縣市出現災情，第一時間各界救援團隊及建築、土木等相關專業人員，前進災區投入搶救及建築物安全評估工作，行政院也啟動各項居住支持方案，優先處理受災民眾的居住需求。

國土署說，行政院8日核定內政部提報「0403震災受災戶住宅補貼方案」，協助對象為0403地震後，實際居住在因受災毀損達不堪繼續居住的民眾，提供租金補貼、修繕住宅貸款利息補貼、重建住宅貸款利息補貼，及花蓮縣短期安置旅宿等居住協助措施，並提高貸款額度，協助重建或整修。

國土署表示，截至5月14日止，花蓮縣政府已受理835件租金補貼案件。受災民眾除自行租屋、依親外，也可運用內政部、交通部及花蓮縣政府共同推動的「花蓮縣短期安置旅宿」措施，目前已有470餘家業者、提供近3400間房，經由簽訂訂房契約，可用月租模式免費入住在地旅館、民宿，最多可住3個月，待後續找到適合租屋處時，還能接續申請租金補貼。

國土署指出，目前專案及作業規定都已完成核定與發布，受災地區的地方政府將依據當地需求，辦理公告受理事宜。此外，花蓮重建專案辦公室已進駐在地，如果民眾有相關問題可洽詢03-8330-338，涉及租金補貼部分也能撥打諮詢專線02-7729-8003 或洽直轄市、縣市政府詢問。（編輯：林興盟）1130515