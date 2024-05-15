花蓮地震受災戶短期旅宿 共3400間房免費入住

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（中央社記者余曉涵台北15日電）為了協助403地震受災戶安置，交通部觀光署今天指出，即日起共3400間的旅宿房間提供給花蓮受災戶持相關證明文件免費入住。

403花蓮地震重創花蓮，交通部觀光署今天發布新聞稿表示，與內政部國土管理署共同推出「花蓮縣短期安置旅宿」，已有超過470家旅宿業者加入安置行列，可提供近3400間房，即日起提供有需要的花蓮縣受災戶持相關證明文件免費短期入住。

觀光署說，為協助安置因「0403花蓮地震」住宅毀損、且短期內暫未有合適租屋處花蓮地區受災戶，觀光署與國土管理署合作研擬「花蓮縣短期安置旅宿補助」方案，昨天共同發布「中華民國113年4月3日震災受災戶住宅補貼作業規定」。

觀光署指出，另與花蓮縣政府、花蓮縣旅館公會、民宿協會齊力，積極鼓勵及媒合旅宿業者加入「花蓮縣短期安置旅宿」，已有超過470家旅宿業者、可提供近3400間房，全力支援花蓮縣災民短期住宿需求，相關公告作業由花蓮縣政府於5月15日公告（https://td.hl.gov.tw/List_sp/fun7）。

觀光署指出，符合住宅受損及可申請租金補貼資格花蓮縣受災戶，若暫未有合適租屋處，可持「403震災受災戶房屋損毀受災證明」及「未重複接受居住補貼、補（賑）助切結書」等相關證明文件，向「花蓮縣短期安置旅宿」簽訂訂房契約，即可短期免費入住，每戶入住一房，最多可住3個月，相關住宿費用由中央賑災基金補助旅宿業者，雙人房每月新台幣3.2萬元、3人以上入住四人房每月4.4萬元。

觀光署說，將持續協助0403花蓮地震救災、重建、振興相關工作，儘速恢復花蓮觀光旅遊產業動能。（編輯：李亨山）1130515