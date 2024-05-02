政院拍板花蓮403震災復原重建方案 總經費285.5億

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（中央社記者賴于榛台北2日電）行政院會今天通過「0403震災復原重建方案」報告，包含公共設施搶修及重建、民房災損安置及重建，還有相關產業振興、文化幣加碼等等方案，總經費約需新台幣285.5億元。

行政院發言人林子倫今天主持院會後記者會時轉述，行政院長陳建仁聽取「0403震災復原重建方案」後表示，政府積極推動各項公共設施復原重建、民間補貼及產業振興與減免措施，後續請內政部主導進駐花蓮成立「危老重建輔導團及花蓮重建辦公室」，就近、就地貼心協助受災民眾。

陳建仁要求，內政部應即時提供有關居住安置、危老重建或都市更新等服務事項，實地瞭解民眾需求，提供全方位支持與幫忙。

行政院「0403震災復原重建方案」，包含公共設施搶修及重建經費需求184.4億元、民房災損安置及重建58.4億元、產業振興40.8億元，其他保險補助及就業協助方案等1.9億元，合計總經費需求約285.5億元。

其中產業振興及企業紓困措施包含旅宿業融資信用保證、加碼文化幣、獎勵農業旅遊、部落旅遊，總經費15.84億元；而太魯閣國家公園受損嚴重，將分三階段重建復原，包含緊急搶修、設施防護安全與科技防災強化以及提升遊憩安全及品質，總經費30億228萬元。

另外，鐵路部分雖然已經完成全線搶修，但後續將強化列車防護系統結合地震預報資訊、增設和仁站與崇德站地震警報器及強震儀還有修復軌道及邊坡等等，預計總經費17.97億元。

至於整體經費來源包括中央特種基金、前瞻、疫後特別預算、中央特別統籌分配稅款、中央災準金、中央二備金、地方災準金及賑災基金會民間善款等，行政院及各相關部會今年度已移緩濟急159.7億元支應方案，114年度後，則將依各級政府實際重建執行進度，分年編列預算125.8億元完成重建。（編輯：翟思嘉）1130502