更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
403花蓮地震
花蓮災情
新聞專題
花蓮災情2/97
首頁 / 生活

地震重創花蓮觀光 王國材：規劃3波振興補助方案 總經費約30億

2024/4/17 10:34（4/17 11:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
10日搜救人員在太魯閣砂卡礑步道開挖。（民眾提供）
10日搜救人員在太魯閣砂卡礑步道開挖。（民眾提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北17日電）0403花蓮強震重創花蓮觀光，交通部長王國材今天指出，觀光署有3波振興方案，包含團客跟自由行補助等，交通部總經費約30億元，會由行政院最後確認方案後，再決定實施時間。

0403地震重創花蓮，觀光業進入寒冬，交通部觀光署日前證實已經著手規劃觀光振興補助方案。

交通部長王國材今天在立法院交通委員會接受媒體聯訪表示，花蓮觀光振興方案，觀光署有3波振興方案，目前方案正在研擬中，行政院也已經召開相關會議。

王國材說，第1波是相關減免措施，第2波是讓房子受損的災民可以去住旅館，當重建完後，就是自由行跟團客的補助，但詳細方案要等行政院確定後，才會對外公布，預計實施時間可能會落在5月或6月。

王國材指出，行政院正副院長最近都有開會，各單位也都有提出方案，行政院方面會再決定實施時間。

經費方面，王國材表示，預計鐵公路跟觀光共有新台幣30億元的經費，但這部分還要看相關內容，至於自由行補助是否會參考過去補助每晚500元的部分，就要看觀光署提出的方案，讓行政院來做最後確認。（編輯：陳政偉）1130417

#王國材
#立法院交通委員會
#花蓮地震
#觀光
#交通部
#行政院
#交通部觀光署
延伸閱讀
太魯閣估最快3個月部分開放 錐麓古道柔腸寸斷修復大考驗花蓮地震太魯閣受損嚴重 林右昌：初估復原經費需10億 花蓮地震福衛五號緊急出動取像東海岸 比對災前災後影像花蓮地震屋損路坍 陳建仁：中央撥款3億協助重建花蓮強震 賑災基金會：持續募款至5月3日期滿
花蓮災情
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮地震東華大學理工學院一館燒毀 殘留化學物清除耗時
172.30.142.113