地震重創花蓮觀光 王國材：規劃3波振興補助方案 總經費約30億
2024/4/17 10:34（4/17 11:29 更新）
（中央社記者余曉涵台北17日電）0403花蓮強震重創花蓮觀光，交通部長王國材今天指出，觀光署有3波振興方案，包含團客跟自由行補助等，交通部總經費約30億元，會由行政院最後確認方案後，再決定實施時間。
0403地震重創花蓮，觀光業進入寒冬，交通部觀光署日前證實已經著手規劃觀光振興補助方案。
交通部長王國材今天在立法院交通委員會接受媒體聯訪表示，花蓮觀光振興方案，觀光署有3波振興方案，目前方案正在研擬中，行政院也已經召開相關會議。
王國材說，第1波是相關減免措施，第2波是讓房子受損的災民可以去住旅館，當重建完後，就是自由行跟團客的補助，但詳細方案要等行政院確定後，才會對外公布，預計實施時間可能會落在5月或6月。
王國材指出，行政院正副院長最近都有開會，各單位也都有提出方案，行政院方面會再決定實施時間。
經費方面，王國材表示，預計鐵公路跟觀光共有新台幣30億元的經費，但這部分還要看相關內容，至於自由行補助是否會參考過去補助每晚500元的部分，就要看觀光署提出的方案，讓行政院來做最後確認。（編輯：陳政偉）1130417
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