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花蓮強震 賑災基金會：持續募款至5月3日期滿

2024/4/15 17:45（4/15 18:20 更新）
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圖為5日正在進行拆除作業的花蓮天王星大樓。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北15日電）花蓮強震，賑災基金會今天說，募款自4月3日啟動迄今，已將近16萬筆捐款，募得近9.5億元；即使已接近原核定專案募款預定目標10億元，但每多匯聚一份關懷，就能給災民多一分協助，基金會決定仍將持續募款至原訂5月3日期滿。

賑災基金會發布新聞稿表示，截至4月15日下午4時，收到愛心款項合計新台幣9億4975萬404元，總捐贈筆數為15萬7568筆。

賑災基金會說，金仁寶集團捐款2000萬元，並表示善盡企業社會責任，替災區重建盡一分心力，協助受災民眾重建家園。礁溪協天廟管委會捐贈1200萬元，並向基金會表示，地震發生時，就召開委員會討論如何救助災民，最終在第12、13屆委員支持下捐出款項，希望能為災區盡一份心力。

賑災基金會表示，即使已接近原核定專案募款預定目標10億元，但是每多匯聚一份關懷，就能給災民多一分協助與支持，基金會決定仍將持續募款至原訂5月3日期滿，全台同心，一起陪伴災民；賑災基金會將盡力做好工作，從賑助、募款到協助重建，務必使每一分善意發揮最大能量，陪伴災民。（編輯：林興盟）1130415

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