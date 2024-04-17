天王星大樓拆除完成 工程人員脫帽向罹難者致意

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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）花蓮市天王星大樓3日因強震傾斜釀1死，半個月拆除過程持續救出多隻受困寵物，如今現場夷為平地，工程人員今天將怪手等重機械一字排開，向罹難者致意，周圍交管19日解除。

天王星大樓震後2天開始拆除，連日24小時不間斷，期間配合檢調蒐證，救援受困貓、雞等寵物，工程人員拆除作業格外小心。

拆除作業邁入第13天，現場已夷為平地，只剩收尾工作，工程人員今天上午將5部怪手、大鋼牙、震碎機等重機械朝著天王星大樓位置一字排開，工班們站在前面，脫下工程帽，向罹難住戶康老師致意。

營建公司現場工班負責人周治宏說，剛進場時天王星大樓還有傾斜風險，緊急用鋼梁支撐，拆除過程許多餘震，需要全天監測大樓傾斜程度，每一刻都要繃緊神經，如今終於順利將任務完成，鬆了一口氣。

工程人員說，這10多天每天看著現場瓦礫，心情很複雜，一場地震造成人員傷亡、無家可歸，能做的就是盡快拆除傾倒的大樓，讓災民、周圍居民盡快回歸正常生活。

花蓮縣府建設處水利科長張世佳接受媒體聯訪指出，接下來要復原周邊電力、自來水及號誌路燈等，今天下午會刨鋪路面、劃設路線，預計19日恢復周邊交通。

張世佳說，北濱街還有2棟紅單戶正在拆除，周邊交通會持續封閉，呼籲民眾配合交警引導。（編輯：黃世雅）1130417