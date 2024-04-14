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天王星大樓拆除續留意貓咪 砂卡礑搜救因落石暫停

2024/4/14 12:33（4/14 12:56 更新）
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花蓮縣政府建設處14日表示，13日晚上天王星大樓6樓已拆完，目前往下面樓層持續拆除，因樓層降低，將會加派機具加入拆除作業，估計17、18日可以拆完。中央社記者李先鳳攝 113年4月14日
花蓮縣政府建設處14日表示，13日晚上天王星大樓6樓已拆完，目前往下面樓層持續拆除，因樓層降低，將會加派機具加入拆除作業，估計17、18日可以拆完。中央社記者李先鳳攝 113年4月14日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）花蓮市天王星大樓拆除第10天，昨天救出康姓教師愛貓，8樓余姓住戶的「花花」、和另一隻「歐膩」未找到，工作人員持續留意；砂卡礑搜尋失聯澳洲籍新加坡夫妻，因土石崩塌暫停。

花蓮縣政府建設處水利科長張世佳受訪表示，昨天晚上天王星大樓6樓已拆完，目前往下面樓層持續拆除，因樓層降低，將會加派機具加入拆除作業，估計17、18日可以拆完，拆除工程進度都在預計的時程內。

另外，昨天傍晚拆除時，發現一籠倉鼠，籠子已被機具破壞扭曲，但2隻倉鼠看起來還很靈活，工作人員將倉鼠救下，隨即給予食物等，待飼主認領。

由於餘震不斷，花蓮縣消防局今天指出，砂卡礑步道內仍有多處土石陸續崩塌掉落，為顧及搜救人員安全，目前災區不適宜進入搜尋；也與家屬協議後，同意今天起暫停搜救行動，待災區內部無危險之虞且有明確新事證發現後，再重啟搜救行動。（編輯：謝雅竹）1130414

花蓮市天王星大樓拆除第10天，13日拆除時發現一籠倉鼠，籠子已被機具破壞扭曲，被救下的倉鼠待飼主認領。中央社記者李先鳳攝 113年4月14日
花蓮市天王星大樓拆除第10天，13日拆除時發現一籠倉鼠，籠子已被機具破壞扭曲，被救下的倉鼠待飼主認領。中央社記者李先鳳攝 113年4月14日
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