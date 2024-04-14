澳洲籍新加坡夫妻疑在砂卡礑失聯 家屬招魂哭喊回家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）0403強震重創太魯閣國家公園，砂卡礑步道疑仍有澳洲籍新加坡夫妻失聯；家屬今天上午砂卡礑隧道口辦招魂法會，哭喊家人早日回家，縣長徐榛蔚到場捻香同感不捨悲痛。

澳洲籍新加坡夫妻4月3日前往太魯閣國家公園區內遊玩，碰上地震後失聯，從2人搭乘的觀光巴士內錄製的影像顯示，他們在砂卡礑站下車；搜救小組根據時間、一般人腳程研判，2人可能在砂卡礑步道約1.5公里處的五間屋附近，因此處也是崩塌點。

特搜人員聯合太魯閣當地義消，還有多隻搜救犬，也針對失聯夫妻可能受困多處熱區持續搜索。昨天搜救人員冒險進入坍方大崩壁、砂卡礑瀑布及大水管上方搜索，期間仍陸續有大量落石崩塌情形，甚至造成搜救人員一度無法與前進指揮所通聯，所幸無任何搜救人員受傷。

花蓮縣消防局表示，由於近日餘震不斷，砂卡礑步道內仍有多處土石陸續崩塌掉落，為顧及搜救人員生命安全，目前災區不適宜進入搜尋，經與家屬協議後，同意即日起暫停搜救行動，待災區無危險之虞且有發現明確事證，再啟動搜救行動。（編輯：陳仁華）1130414

0403強震重創太魯閣國家公園，砂卡礑步道疑仍有澳洲籍新加坡夫妻失聯，搜救人員針對失聯夫妻可能受困多處熱區持續搜索。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月14日

0403強震重創太魯閣國家公園，砂卡礑步道疑仍有澳洲籍新加坡夫妻失聯，花蓮縣消防局14日表示，砂卡礑步道內仍有多處土石崩塌掉落，為顧及搜救人員生命安全，經與家屬協議後，同意即日起暫停搜救行動，待災區無危險之虞且有發現明確事證，再啟動搜救行動。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月14日