澳洲籍新加坡夫妻疑在砂卡礑失聯 家屬招魂哭喊回家
2024/4/14 16:03（4/14 16:46 更新）
（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）0403強震重創太魯閣國家公園，砂卡礑步道疑仍有澳洲籍新加坡夫妻失聯；家屬今天上午砂卡礑隧道口辦招魂法會，哭喊家人早日回家，縣長徐榛蔚到場捻香同感不捨悲痛。
澳洲籍新加坡夫妻4月3日前往太魯閣國家公園區內遊玩，碰上地震後失聯，從2人搭乘的觀光巴士內錄製的影像顯示，他們在砂卡礑站下車；搜救小組根據時間、一般人腳程研判，2人可能在砂卡礑步道約1.5公里處的五間屋附近，因此處也是崩塌點。
特搜人員聯合太魯閣當地義消，還有多隻搜救犬，也針對失聯夫妻可能受困多處熱區持續搜索。昨天搜救人員冒險進入坍方大崩壁、砂卡礑瀑布及大水管上方搜索，期間仍陸續有大量落石崩塌情形，甚至造成搜救人員一度無法與前進指揮所通聯，所幸無任何搜救人員受傷。
花蓮縣消防局表示，由於近日餘震不斷，砂卡礑步道內仍有多處土石陸續崩塌掉落，為顧及搜救人員生命安全，目前災區不適宜進入搜尋，經與家屬協議後，同意即日起暫停搜救行動，待災區無危險之虞且有發現明確事證，再啟動搜救行動。（編輯：陳仁華）1130414
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