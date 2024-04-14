更多編輯台推薦新聞：
法界：若宣告死刑合憲 可能限縮適用罪名
社會

法界：若宣告死刑合憲 可能限縮適用罪名

韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整
生活

韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟
運動

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大
文化

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震1/300
首頁 / 社會

澳洲籍新加坡夫妻疑在砂卡礑失聯 家屬招魂哭喊回家

2024/4/14 16:03（4/14 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
0403強震重創太魯閣國家公園，砂卡礑步道疑仍有澳洲籍新加坡夫妻失聯，家屬14日上午在砂卡礑隧道口辦招魂法會，縣長徐榛蔚（前右2）到場。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月14日
0403強震重創太魯閣國家公園，砂卡礑步道疑仍有澳洲籍新加坡夫妻失聯，家屬14日上午在砂卡礑隧道口辦招魂法會，縣長徐榛蔚（前右2）到場。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）0403強震重創太魯閣國家公園，砂卡礑步道疑仍有澳洲籍新加坡夫妻失聯；家屬今天上午砂卡礑隧道口辦招魂法會，哭喊家人早日回家，縣長徐榛蔚到場捻香同感不捨悲痛。

澳洲籍新加坡夫妻4月3日前往太魯閣國家公園區內遊玩，碰上地震後失聯，從2人搭乘的觀光巴士內錄製的影像顯示，他們在砂卡礑站下車；搜救小組根據時間、一般人腳程研判，2人可能在砂卡礑步道約1.5公里處的五間屋附近，因此處也是崩塌點。

特搜人員聯合太魯閣當地義消，還有多隻搜救犬，也針對失聯夫妻可能受困多處熱區持續搜索。昨天搜救人員冒險進入坍方大崩壁、砂卡礑瀑布及大水管上方搜索，期間仍陸續有大量落石崩塌情形，甚至造成搜救人員一度無法與前進指揮所通聯，所幸無任何搜救人員受傷。

花蓮縣消防局表示，由於近日餘震不斷，砂卡礑步道內仍有多處土石陸續崩塌掉落，為顧及搜救人員生命安全，目前災區不適宜進入搜尋，經與家屬協議後，同意即日起暫停搜救行動，待災區無危險之虞且有發現明確事證，再啟動搜救行動。（編輯：陳仁華）1130414

0403強震重創太魯閣國家公園，砂卡礑步道疑仍有澳洲籍新加坡夫妻失聯，搜救人員針對失聯夫妻可能受困多處熱區持續搜索。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月14日
0403強震重創太魯閣國家公園，砂卡礑步道疑仍有澳洲籍新加坡夫妻失聯，搜救人員針對失聯夫妻可能受困多處熱區持續搜索。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月14日
0403強震重創太魯閣國家公園，砂卡礑步道疑仍有澳洲籍新加坡夫妻失聯，花蓮縣消防局14日表示，砂卡礑步道內仍有多處土石崩塌掉落，為顧及搜救人員生命安全，經與家屬協議後，同意即日起暫停搜救行動，待災區無危險之虞且有發現明確事證，再啟動搜救行動。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月14日
0403強震重創太魯閣國家公園，砂卡礑步道疑仍有澳洲籍新加坡夫妻失聯，花蓮縣消防局14日表示，砂卡礑步道內仍有多處土石崩塌掉落，為顧及搜救人員生命安全，經與家屬協議後，同意即日起暫停搜救行動，待災區無危險之虞且有發現明確事證，再啟動搜救行動。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月14日
延伸閱讀
砂卡礑步道救援遇大崩塌 搜救人員跳溪水躲落石
403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中橫便道花蓮地震後搶修 15日恢復17公噸以下大貨車通行
172.30.142.102