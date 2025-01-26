0403地震新加坡夫妻失聯 砂卡礑五間屋發現白骨鑑定與丈夫相符

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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮民眾日前在太魯閣砂卡礑五間屋附近務農，發現河谷有白骨，向警方報案，取回後鑑定，與0403地震失蹤的新加坡夫妻的丈夫相符，警方已通知家屬，預計春節後來台處理後事。

花蓮去年4月3日發生芮氏規模7.2強震時，澳洲籍新加坡夫妻當天前往太魯閣國家公園區內觀光旅遊，碰上地震後失聯，從2人搭乘的觀光巴士內錄製的影像顯示，他們在砂卡礑站下車；搜救小組根據時間、一般人腳程研判，2人可能在砂卡礑步道約1.5公里處的五間屋附近的崩塌點遇難。

砂卡礑步道內災情嚴重，多處土石崩塌，花蓮警消搜救多時未果；家屬去年底請求檢方向法院聲請確定夫妻兩人死亡及死亡時間，地方法院於2024年11月初裁定死亡宣告，12月初開立證明書，並透過外事警察聯繫新加坡家屬。

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花蓮縣警察局今天表示，王姓民眾1月11日到五間屋一帶巡視農作，發現河谷有疑似人骨，趕緊通報警方；由於步道損毀嚴重，警方鑑識人員來回花費近4小時帶回疑似人骨，再依據當時新加坡夫妻的家屬來台採集的DNA進行比對，確認吻合，白骨是丈夫的髖關骨。

檢警研判，由於砂卡礑步道大水管後方有大面積坍方，遭掩埋的遺體可能被後續颱風雨水沖刷到河谷，警方沿著發現地點周邊搜索，並未再發現其他骨骸，也未尋獲其妻子的骨骸。（編輯：林恕暉）1140126