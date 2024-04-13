砂卡礑步道救援遇大崩塌 搜救人員跳溪水躲落石

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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）花蓮強震仍有新加坡夫妻2人失聯，搜救隊伍今天進入太魯閣砂卡礑步道救援，在大水管後方及第二崩壁處遇到大崩塌，搜救人員往溪水跳逃生，所幸全員平安撤離，搜救任務暫停。

砂卡礑步道新加坡夫婦失聯第11天，今天共出動4名警消、2名義消及4名紅十字會人員。花蓮特搜大隊帶隊官蔡旻諴說，地震後地貌改變、地質脆弱，1.8公里處大水管至2.2公里處第二崩塌處間，有數個崩壁。

蔡旻諴表示，2人留在大水管處擔任訊號中繼，其餘8人分為2組分別往2.4公里處砂卡礑瀑布及4.1公里處三間屋方向推進。

蔡旻諴說，往三間屋方向隊伍，走到3公里處攔砂壩時，發現裡面還有2、300公尺大崩壁，因此決定由水路往回撤退。

率領隊伍往砂卡礑瀑布的花蓮紅十字會副隊長林啟豐說，上午10時許在第二崩壁處搜索到一半，遇到大小落石砸下，所幸行前有確認逃生路線，當下全體跳進溪水裡躲避落石。

林啟豐說，隊伍前進至砂卡礑瀑布區搜索未果，回程都改走水路撤退。

消防局第一大隊副大隊長温宗豪說，考量搜救期間持續落石，全員10人退回1.5公里處五間屋，會合後返回步道口，今天砂卡礑步道搜救任務暫停。（編輯：郭諭儒）1130413