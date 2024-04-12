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中和礦場重機具抵達熱區 13日開挖尋失聯司機

2024/4/12 18:39（4/12 18:59 更新）
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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮強震仍有3人失聯，砂卡礑步道搜救隊伍遇落石暫停搜救，中和礦場重機具已抵達搜索熱區，預計明天可開挖，尋找失聯蕭姓司機。

4月3日花蓮強震，新加坡夫妻在砂卡礑步道失聯，搜救人員連日搜索未果，已鎖定2.2公里處第二崩壁為搜索熱區，不過今天下午遇落石，搜救人員及搜救犬Fancy及時躲在大石頭後方閃避。

花蓮消防局第一大隊副大隊長温宗豪說，目前已將熱區縮小為2.2公里處第二大崩壁至2.4公里處瀑布區，若大崩壁持續落石，會評估其他搜索方式。

秀林鄉和仁礦區中和礦場有1名蕭姓司機失聯，花蓮縣消防局和仁分隊長廣文賢說，依異味及蒼蠅盤旋處，已鎖定礦場第5層為搜索熱區，重機械抵達後可開挖。

廣文賢說，原訂今天中午抵達，推進途中遇落石襲擊，負責整平路面的怪手遭擊中，不影響搜救進度，下午近3時2台怪手都已抵達熱區。因坍塌處約60公尺寬，預計明天出動搜救犬及影像探測器搜救鎖定位置後，由重機具開挖。

至於天王星拆除進度，花蓮縣政府建設處水利科長張世佳下午受訪指出，今天將漏夜拆除，目標將拆到第5層，拆除過程會撿拾住戶物件交由警方列冊記錄，提供住戶認領。（編輯：郭諭儒）1130412

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