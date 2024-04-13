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花蓮中和礦場重機具下挖約5米 尋獲失聯司機遺體

2024/4/13 12:30
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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）花蓮強震第11天，秀林鄉和仁礦區中和礦場1名蕭姓司機員仍失聯，搜救人員、重機械前進搜索熱區，在深約5公尺處發現小貨車及沙包，11時45分發現蕭男遺體。

重機械連日搶通，昨天抵達第5層搜救熱區，花蓮縣消防局和仁分隊長廣文賢說，今天上午出動消防及義消7人、礦場救護隊6人及特搜大隊6人共19員搜救隊伍前往目標熱區。

廣文賢說，於熱區向下挖掘約5公尺，先發現沙包及白色小貨車車頭，經業者指認是蕭男駕駛的小貨車，持續向下挖掘，發現蕭男遺體，清除覆蓋土石後順利移出。

另外，疑似失聯在砂卡礑步道的新加坡夫妻，搜救人員上午前往步道2.4公里處砂卡礑瀑布區，持續搜尋。（編輯：謝雅竹）1130413

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