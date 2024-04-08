花蓮地震希臘籍女婿白楊步道救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾【專訪】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎桑尼台北8日電）花蓮規模7.2強震發生至今已逾百小時，曾在太魯閣白楊步道被困並協助救出10名旅客，如今安坐在台北一處社區大樓大廳的希臘人Dimitris Belbas受訪時，仍不時把目光投向身旁水瓶，「看看是不是在搖晃」。

這名台灣女婿在地震當天與家人被困在落石坍方中斷的白楊步道，先協助受困5人脫困，再折返與警員攜手救出剩餘一家5口，英勇行為讓他被媒體封為「希臘英雄」。

7日晚間，歷經一番奔波、剛從花蓮返抵台北的Dimitris接受中央社專訪表示，他上週與妻子、岳母及岳父，也就是前駐紐西蘭代表蔡爾晄等9位家人，一同前往花蓮5日遊，當天清晨，他們夫妻倆及岳母前往白楊步道散步，岳父則留在飯店。

現年50歲的Dimitris回憶，地牛翻身那刻，他們身處其中一條隧道內，準備在抵達終點後再折返下榻飯店。「我們好像在戰場中，沙子彌漫四周，塵土飛揚，還有岩石的爆炸聲。」

身為希臘人，Dimitris說，自己同樣來自地震頻繁的國家，從小就接受防災教育，當下的決定是不貿然走出隧道，因為身處隧道內，會比走到戶外的步道段落安全。

花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，白楊步道1.7公里處崩塌，希臘籍台灣女婿Dimitris Belbas協助5人脫困後，再跑到派出所報警，與員警回到現場救出餘下2大3小的一家5口。（保七第九大隊提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月7日

影片來源：中央社

第一波地震過後，Dimitris一行人沿著隧道往回走，先後在一個觀景台和另一段隧道找到另外3名女士和2大3小的一家5口，還發現回程的路已被落石坍方毀壞，無法走出步道。

包括Dimitris在內，被困的11人在地震過後一段時間仍可發出求救訊息，但後來因訊號中斷而無法再與外界聯繫，令他們憂心不已。當眾人一籌莫展時，一家5口隨即從背包中拿出所有食物與大家分享，令Dimitris十分感動。

「這是美好的一件事，如此慷慨、如此為人設想，在這個危急關頭時刻，分享所擁有的一切」，Dimitris說，幸好步道依山而建，因此他們也可以飲用山泉水。

回顧地震當下，Dimitris表示，他對台灣人的冷靜及耐心留下深刻印象，「沒有人開始大叫，沒有人感到驚慌失措，沒有人失去鎮定」。

來台超過40次，從事航運金融行業的Dimitris認為，當發生這樣的事情時，「國籍已經不再重要，我們只意識到大家都是人類」。

當天餘震在下午漸歇，Dimitris還聽到鳥鳴聲，心想這是一個好徵兆，「如果鳥兒願意歌唱，或許大自然也正在放慢步伐」。擁有童軍20年資歷的他因此決定嘗試自行脫困，前往步道中斷的位置，沿著坍方段落逐步往上走，再滑下去，最終成功越過那段被毀壞的步道。

他隨後再往前走500公尺，發現有一塊巨石擋路，經過攀爬，又跨過一道障礙。但就在那一刻，他才驚覺尚未告知妻子自己嘗試找路脫困，於是匆匆趕回妻子身旁。

Dimitris再次回到步道隧道內，和眾人討論後決定，除了一家5口的另外6人先離開。他們帶上在步道找到的梯子、塑膠棒和海報作為攀爬工具，以及避免被落石直接擊中的保護用具。

Dimitris表示，因一家5口有小孩，很難帶著他們一同脫困，但他向他們承諾：「我們會回來找你們，不會把你們留在那裡」。

先離開的6人在下午4時左右順利脫困，Dimitris和妻子直奔派出所求援，3名員警和一名太魯閣公園管理員拿了一些繩索和安全帽，在Dimitris的帶領下，騎機車趕往步道。5人在跨過巨石後，由Dimitris負責設置繩索越過坍方路段，最後成功趕在傍晚6時左右救回一家5口。

說到這裡，略顯疲態的Dimitris不禁語帶哽咽：「他們都很感動，我們所有人都很感動，我們擁抱，我們哭泣。我們還在山上，這不是一個適合慶祝的地方。」

希臘籍台灣女婿Dimitris Belbas（右）與妻子蔡瑩珊（左）於台北接受中央社專訪，分享於花蓮地震後，在太魯閣白楊步道自行脫困，以及後來折返救援其他人的過程。中央社記者黎桑尼攝 113年4月8日

希臘籍女婿Dimitris Belbas在花蓮地震協助救出10人，他的妻子蔡瑩珊（左）與岳母（右）從白楊步道成功脫困後，特地與步道的標示合影。（蔡爾晄提供）中央社記者黎桑尼傳真 113年4月8日

儘管被媒體封為「希臘英雄」，但Dimitris並不太喜歡這個稱號，直說「不覺得自己像是一名『希臘英雄』，我更像一名履行承諾的童軍」。他說，希臘歷史上最偉大的英雄通常是殺死許多敵人或拯救許多人的一人勇者，但這次救援其實是團隊合作的成果，例如他妻子提供建議，4名員警和管理員也都提供了協助。

Dimitris還說，他當下的某些決定歸功於多年童軍訓練培養的直覺，「你必須迅速決定應該做什麼，什麼是最佳的決定」。

前駐紐西蘭代表蔡爾晄也讚賞女婿的勇氣，說家人們都以他為傲。這位即將滿80歲的退休外交官說，自己多年駐外生涯曾協助不少在外地遇到困難的國人，這次輪到自己的老婆、女兒、女婿被困令他擔心不已，幸好他們最終平安歸來。

花蓮地震過後至今餘震不斷，對Dimitris來說，精神上的「餘震」也持續著。

脫困後他和家人一起吃了一頓美味的晚餐，「當人們面對死亡並成功逃脫時，他們會做什麼呢？他們會玩得開心，他們會笑，他們會喝酒，他們試著享受」。Dimitris說，「死亡是生命的反面，所以你會試著繼續生活...但這需要時間」。（編輯：侯姿瑩、陳家瑜）1130408