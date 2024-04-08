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花蓮強震天王星大樓傾斜 勇警第一時間救受困民眾

2024/4/8 12:05
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（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）0403花蓮地震造成天王星大樓傾斜，距離僅200多公尺的花蓮警分局員警彭舜熙、黃馨葵正準備出勤，第一時間抵達現場，2人緊急疏散車輛及民眾，成功救出4名受困民眾。

花蓮強震發生當下，花蓮分局第一組組長彭舜熙與警備隊警員黃馨葵出勤，看見前方路口天王星大樓開始傾斜，軒轅路上還有停等紅綠燈的機車與汽車，趕緊大喊「快點離開」2人立即疏散車輛和民眾。

之後又發現大樓3樓有女住戶在窗邊哭喊求助，立即向消防局求援，也盡量穩定對方情緒，直到救難人員抵達後，協助架梯子將女子救出。

彭舜熙回想，當時大樓傾斜確實很危險，不過也沒想太多，只想趕快拉起封鎖線，疏散民眾，「或許是有警察魂」，才會不顧一切衝進現場；6年前也曾參與0206花蓮大地震救援工作，對災民的無助與害怕深有感觸，會盡力讓傷亡減至最低。（編輯：黃世雅）1130408

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