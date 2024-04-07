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花蓮地震白楊步道坍方 希臘遊客救出12人稱「只是做該做的事」
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花蓮地震白楊步道坍方 希臘遊客救出12人稱「只是做該做的事」

2024/4/7 20:24（4/7 21:15 更新）
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花蓮地震，太魯閣園區內落石坍方嚴重，希臘籍遊客Dimitris Belbas（左）在白楊步道救出多人，他7日受訪表示，當時只想讓身邊的人脫困，只是做該做的事情，不是什麼英雄。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真　113年4月7日
花蓮地震，太魯閣園區內落石坍方嚴重，希臘籍遊客Dimitris Belbas（左）在白楊步道救出多人，他7日受訪表示，當時只想讓身邊的人脫困，只是做該做的事情，不是什麼英雄。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真　113年4月7日
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（中央社記者吳哲豪南投7日電）花蓮地震，來自希臘的Dimitris Belbas在白楊步道救出多人，Dimitris Belbas今天受訪時說，當時只想讓身邊的人脫困，他只是做該做的事情，不是什麼英雄。

花蓮地震，太魯閣園區內落石坍方嚴重，希臘籍遊客Dimitris Belbas在白楊步道先是英勇帶出受困7人，再急忙報警一起把2大3小、一家5口救出，在這次救災中傳為佳話，而英勇救人的Dimitris Belbas後來被證實是前駐紐西蘭代表蔡爾晃的女婿。

Dimitris Belbas搭乘中型巴士從南投埔里鎮下山，巴士行經台14甲線合歡派出所管制點時，Dimitris Belbas下車接受媒體聯訪，談到救人過程及心得。

Dimitris Belbas指出，地震發生時，他和妻子、岳母等人都在步道上，當時狀況很危急，腦海裡想到一些當童軍時學到的繩索技能，趕緊利用這些技能幫大家平安脫困。

Dimitris Belbas表示，當時在步道有1家5人差點被落石擊中，幸好安然無恙，看到眼淚都快掉下來了，因此想辦法幫助他們脫困，而他不是大家口中的英雄，當時只是做該做的事情。

Dimitris Belbas說，他的太太是台灣人，岳父、岳母也都住在台北，以後還是會回來台灣。（編輯：陳仁華）1130407

花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，白楊步道1.7公里處崩塌，12名遊客受困，希臘籍遊客Dimitris Belbas帶出受困7名大人後，再跑到派出所報警，與員警回到現場救出餘下的2大3小一家5口，保住12名遊客安全。（保七第九大隊提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月7日
花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，白楊步道1.7公里處崩塌，12名遊客受困，希臘籍遊客Dimitris Belbas帶出受困7名大人後，再跑到派出所報警，與員警回到現場救出餘下的2大3小一家5口，保住12名遊客安全。（保七第九大隊提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月7日
花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，希臘籍遊客Dimitris Belbas（後右3）在太魯閣白楊步道英勇帶出受困7人，再急忙報警一起把2大3小一家5口救出。（保七第九大隊提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月7日
花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，希臘籍遊客Dimitris Belbas（後右3）在太魯閣白楊步道英勇帶出受困7人，再急忙報警一起把2大3小一家5口救出。（保七第九大隊提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月7日
#白楊步道
#花蓮地震
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