花蓮西寶國小受困期間照常考期中考 南投派巴士助師生下山

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（中央社記者吳哲豪南投7日電）花蓮秀林鄉西寶國小師生地震受困，校長指出受困期間照常上課、還考期中考；南投縣府安排中型巴士協助59名師生回家，傍晚抵南投市，南投縣長許淑華設宴慰問，許淑華說，花蓮南投2縣患難見真情。

花蓮地震，中橫台8線沿線落石、柔腸寸斷，位於天祥上方的西寶國小師生受困，花蓮縣府聯繫南投，今天派出3輛中巴挺進前往西寶國小，將59名師生全數載出，往西先前往南投縣，再走南迴公路回到花蓮縣。

西寶國小59名師生傍晚抵達南投市，許淑華特別在餐廳設宴歡迎慰問師生及隨行救難隊員；許淑華致詞時說，接到花蓮縣長來電後，立即派3輛巴士挺進校區接駁撤離師生，也在南投市準備大型巴士讓師生換乘，走南迴公路返回花蓮。

許淑華指出，去年卡努颱風重創仁愛鄉，花蓮縣致電表達關心，這次花蓮遭遇大地震，南投也感同身受，因此派遣特搜隊協助搜救，也派車協助撤離，展現2縣患難見真情、互相支援的堅定情誼，也呼籲中央重視偏鄉道路。

西寶國小校長李志成說，地震發生後災情嚴重，道路搶通須花費好幾天時間，所幸社區民眾支援，才能在學校等待撤離，受困期間照常上課，還考期中考；所幸南投縣府幫忙，巴士回程將行經玉里、光復等鄉鎮，讓學生直接下車並請家長接回，其他部分則會通知家長在花蓮縣府接回小朋友，大家都很開心能回家。（編輯：陳仁華）1130407