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花蓮地震影響 東華大學、景美女中高三生將採遠距教學

2024/4/7 15:55（4/7 16:18 更新）
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花蓮近海強震，東華大學理工學院3日上午在震後數分鐘發生火警，現場濃煙瀰漫。中央社記者董俊志攝 113年4月3日
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（中央社記者許秩維台北7日電）花蓮3日發生規模7.2強震，教育部今天表示，有4校在清明連假後上課仍受影響，東華大學、慈濟大學、景美女中高三生採遠距教學，花蓮縣西寶國小學生則安置到富世國小上課。

根據中央氣象署資訊，4月3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強，多所學校發生災情。

根據教育部校安中心截至4月5日下午3時統計，全國共有515校回報災損，損失金額超過新台幣10億元，災損金額較高的包括位於花蓮的東華大學理工一館發生火災，儀器及校舍損毀預估達5億元，而花蓮女中綜合大樓主體傾斜，有倒塌之虞，另有多棟校舍受損，估損失金額為2.2億元。

教育部今天透過文字說明，受4月3日地震影響，全國高中以下學校有2校在清明連假結束後上課仍受到影響，包括台北市景美女中高三生停課，採線上遠距教學；花蓮縣西寶國小清明連假後無法於原地上課，將安置到富世國小上課。

在大專部分，東華大學清明節連續放假至4月8日，4月9日停課，4月10日起全校實施遠距教學兩週；同樣位於花蓮的慈濟大學4月8日停課、4月9日部分課程採遠距教學，其餘正常上課。（編輯：張雅淨）1130407

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