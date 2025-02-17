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環狀線震損中工遭求償稱按圖施工 新北：非事實

2025/2/17 19:31（2/17 20:56 更新）
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（中央社記者趙敏雅新北17日電）新北捷運環狀線遭震損，中華工程被求償。中工今天指出，依設計圖施工，否則無法通過驗收。新北市捷運局表示，中工所述非事實，求償19.27億元，一毛都不會放過。

環狀線因去年0403地震損害，9跨鋼箱梁位移，新北市政府今年1月公布第三方鑑定報告指出，災害橋梁調坡板如果沒有銑穿留有贅餘空間，就不會發生損壞，認定是廠商疏失，中華工程未按核定施工圖施作。新北市與台北市府將共同向中工求償新台幣19.27億元。

中工今天舉行記者會，委任律師張冀明表示，中工依設計圖施工，否則無法通過驗收，當初新北市稱監造環狀線耐震規定為6級，不過第三方調查報告未載明達6級，希望官員與專家學者能拿出證據。此外，當初中原站地震偵測儀器關閉，無法偵測地震強度，屬人為疏失。

對此，新北市政府捷運工程局發布新聞稿指出，0403環狀線位移，9跨鋼箱梁受損，修復過程中更換下插銷跳脫的盤式支承，發現皆未按圖施工。

至於中工提及中原站地震偵測儀器被關閉，新北市捷運局表示，0403地震的強度中央氣象署都有相關數據，且新北捷運公司接手營運後，並未變動或關閉任何地震檢測設備，中工所述並非事實。

新北市捷運局指出，雙北市共同委託中華民國結構工程學會分析原因，採購過程均符合政府採購法規定，此學會為國內結構工程最具公信力的機構，參與調查原因分析工作的委員，包括長期從事鐵路橋梁耐震設計學者專家。

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環狀線遭地震災損，新北市捷運局表示，經災後現場調查、與設計及施工等單位還原施工程序，並建立結構模型以電腦模擬方式進行驗證，此次橋梁錯位原因與調查結果相符，「無論任何機構或個人來做災害原因分析，結果均無法悖離銑穿調坡板的事實」。

新北市捷運局指出，「事實就是依照公正第三方鑑定報告，中工未按圖施工，該向中工求償的19.27億，一毛也不會放過」。（編輯：戴光育）1140217

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新北捷運環狀線在0403地震後受損，第三方鑑定報告指中華工程未按核定施工圖施工，調坡板銑空到鋼梁下翼板，深度達41公厘，因銑穿後贅餘空間超過插銷尺寸，在地震作用下，插鎖向上跳躍進入贅餘空間，使插銷底部脫離支承上、下盤交界面，進而喪失抗剪能力，導致支承失效引致大梁錯位。（新北市捷運局提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年2月17日
新北捷運環狀線在0403地震後受損，第三方鑑定報告指中華工程未按核定施工圖施工，調坡板銑空到鋼梁下翼板，深度達41公厘，因銑穿後贅餘空間超過插銷尺寸，在地震作用下，插鎖向上跳躍進入贅餘空間，使插銷底部脫離支承上、下盤交界面，進而喪失抗剪能力，導致支承失效引致大梁錯位。（新北市捷運局提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年2月17日
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