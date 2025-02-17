環狀線震損鑑定遭疑 蔣萬安：公正第三方經中工同意

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（中央社記者陳怡璇台北17日電）新北捷運環狀線受花蓮0403地震影響發生大梁位移，承包商中工遭求償。中工今質疑第三方鑑定報告並非公正第三方報告；台北市長蔣萬安表示，此公正第三方經雙北與中工同意。

新北捷運環狀線受花蓮0403地震影響發生大梁位移，承包商中工遭求償。中工今天提出7大質疑，認為新北市與台北市政府委託的第三方鑑定報告並非公正第三方報告，市府有球員兼裁判的嫌疑。

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蔣萬安今出席復興北路361巷別名「麟洋路」揭牌儀式，接受媒體聯訪時被問及此事表示，調查報告是由雙北跟中工共同同意的公正第三方單位進行及完成。

北市捷運工程局則表示，調查報告是由台北與新北市政府在中工也認同的前提下委託公正第三方的結構學會做調查，若中工不認同這項調查結果，履行保固及損害責任，會立即進行後續司法行動。（編輯：張銘坤）1140217