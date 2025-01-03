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鑑定捷運環狀線震損肇責 學者：依證據分析驗證

2025/1/3 21:05（1/3 21:23 更新）
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（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北捷運環狀線震損鑑定報告今天出爐，認定中華工程疏失導致支承失效、大梁錯位。中華民國結構工程學會表示，經比對現場證據與設計圖、施工圖，電腦模擬驗證，確認肇責單位。

市府下午舉行記者會說明，雙北市政府將向廠商求償新台幣19.27億元。

除市府官員出席記者會，還包括中華民國結構工程學會理事長林子剛，專家小組召集人宋裕祺講座教授、新北市土木技師工會理事長賴建宏。

林子剛回應中央社記者提問時表示，鑑定時，新北市土木技師公會已做初步結論，結構工程學會依據其實際調查的證據去分析，並調閱計算書、設計圖、施工圖。審查過程中，也邀請設計單位、施工單位、與營運單位針對轄管業務說明。

林子剛說，結構工程學會依土木技師的調查，要鑑定確認是否盤式支承插銷問題，導致鋼箱梁位移。經由深入探討與個案分析，比對與研究後，確認最終鑑定結果。

至於施工廠商的回應，林子剛說，鑑定時有請施工廠商說明施做過程，及整個盤式支承是如何製作的；當時，中華工程也有說明相關問題。

捷運局長李政安在記者會中表示，專家學者也建立結構模型，以電腦模擬方式驗證，確認中華工程未按核定施工圖施作，導致大梁錯位。針對鑑定報告中涉及「實質肇責及責任原因之判斷」，則尊重學會專業判斷。

依市府公布的求償金額19.27億元中，由中華工程負責的環狀線復原工程為7.96億元，環狀線其他修復費用為6.45億元，營業損失與接駁費用為4.86億元。

捷運局長李政安回應記者詢問表示，地震後，中華工程負責修復，部分維修費用工程款尚未完成計價，新北會依法完成抵付清償；也就是說，尚未支付的工程款，將會充抵為賠償金。（編輯：張銘坤）1140103

李政安
中華工程疏失釀環狀線受損 鑑定報告指若按圖施作應不會發生議員質疑北市府未落實環狀線監造 新北：依法向中華工程究責
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