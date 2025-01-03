加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
環狀線震損雙北共同求償19億 中華工程：均按圖施工、循法律途徑溝通
首頁 / 生活

議員質疑北市府未落實環狀線監造 新北：依法向中華工程究責

2025/1/3 19:36（1/3 19:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
捷運環狀線9跨鋼箱梁震後位移，新北市政府3日公布第3方鑑定報告指出，中華工程公司未按核定施工圖施工，將與台北市政府共同向廠商求償新台幣19.27億元。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年1月3日
捷運環狀線9跨鋼箱梁震後位移，新北市政府3日公布第3方鑑定報告指出，中華工程公司未按核定施工圖施工，將與台北市政府共同向廠商求償新台幣19.27億元。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年1月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇、趙敏雅新北3日電）新北捷運環狀線地震災損，雙北將向中華工程求償19.27億元，新北市議員質疑應向監造單位北市府捷運局究責，新北市捷運局長李政安說，鑑定報告認定是中工施工疏失，若後續有其他問題，會依法究責。

民進黨新北市議員張嘉玲下午接受中央社記者電訪時表示，目前環狀線移交給新北市府，涉及保固與責任歸屬。除中華工程公司施工品質遭外界質疑，也要追究施工過程責任。

張嘉玲說，依公正第三方專家學者鑑定報告，確認受損原因是施工廠商中華工程未按核定施工圖施作，「但為何監造單位並未落實監造責任」，工程驗收程序也令人質疑，她將在市府於議會專案報告時，要求往後新北的公共工程應落實監造。

張嘉玲說，監造、驗收的責任也是要探究，經過驗收的工程，卻無按圖施工，未來公共工程驗收程序有必要就要調整，防止再有憾事發生。

民進黨新北市議員卓冠廷則透過新聞稿與臉書Facebook貼文表示，人禍是中華工程造成的，中華工程是台北市府委託的，新北是業主，本應向台北市府提告求償，台北市府再向中華工程求償，為何現在卻放過台北市。

卓冠廷說，他懷疑中華工程目前是否有財力支付賠償款，難道無法追討19億餘，又要變成新北全民買單，此外，新北市政府捷運工程局應調查環狀線全路段，釐清是否有其他墩柱，同樣未按圖施工。

李政安告訴中央社記者，環狀線監造、施工與驗收都由台北市政府捷運工程局主責、發包，現在鑑定報告認定中華工程未按圖施工為受損原因，未來如果其他工程程序有問題，會依法依約追究責任。

李政安今天在記者會說，上午正式收到環狀線0403地震災害鑑定報告後，立即發函給台北市政府，進行後續求償程序。

新北法制局長蔡庭榕回應記者提問時則說，會以雙北市府共同名義，共同向台北地方法院提告，共同向中華工程公司請求民事賠償。（編輯：林恕暉）1140103

#台北市
#中華
#張嘉玲
#新北市
#台北市政府捷運工程局
#民進黨
#李政安
#卓冠廷
#新北市政府捷運工程局
#中華工程公司
#環狀線
延伸閱讀
環狀線403地震損害鑑定出爐 中華工程未按圖施工雙北求償19億環狀線受損雙北求償19億 侯友宜：究責到底遭控環狀線圖利中工 北市澄清：勿政治操作環狀線災損逾19億元 新北藍綠議員力挺求償究責大陸工程承攬北捷環狀線 在建工程總額上看1300億
張嘉玲
新北捷運環狀線復駛 民眾：通勤更方便環狀線維修夜間測試挨批擾民 新北捷運公司致歉
李政安
新北捷運環狀線地震受損案 下午3時公布鑑定報告新北五泰輕軌綜合規劃再報中央 估核定後7年完工
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：