環狀線震損雙北共同求償19億 中華工程：均按圖施工、循法律途徑溝通

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（中央社記者何秀玲台北3日電）新北捷運環狀線受去年0403地震影響，相關損失雙北市政府擬共同向廠商求償19.27億元。中華工程回應，尊重第三方專業見解，將詳細檢視相關內容，釐清責任歸屬，有關求償事宜，將依法律途徑與雙北市政府溝通，力求妥善解決。

新北捷運環狀線受去年0403地震影響，9跨鋼箱梁位移，新北市政府今天公布報告指出，中華工程公司未按核定施工圖施工，將與台北市政府共同向廠商求償新台幣19.27億元。

中華工程今天發出聲明表示，針對新北市政府公布的鑑定報告，中華工程對環狀線0403地震受損事件深表遺憾，並重申公司始終重視施工品質與公共安全。

中華工程表示，關於環狀線本次受損橋梁位於Y12橋和站至Y14板新站間，設計廠商採用國內首次應用於高架捷運的疊式橋梁結構，且施工難度高，中華工程於得標承攬本工程施工標後，均依核定施工圖說執行。

本次受損位置的橋梁上、下支承設計相同，「調坡板均有銑穿」，但地震後僅上支承受損，下支承完好，顯示因高度差異，上支承承受更大地震力，因此設計顯應符合更高強度標準，調坡板銑穿與支承失效，並非災損主因，相關原因需從結構設計強度等因素進一步檢討。

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中華工程表示，將全力配合雙北市政府推進復原工程。在新北市政府委託中華民國結構工程學會調查期間，自第一次專家會議起，學者專家即建議更換支承裝置並增設防落橋與抗拉拔裝置等止震設施，以提升結構安全；公司依建議積極進行復原工程，使環狀線於2024年12月12日全線恢復通車。

對於鑑定報告所提災損現象，中華工程表示，將詳細檢視相關內容，釐清責任歸屬。（編輯：張均懋）1140103

第三方鑑定報告指出，捷運環狀線未按核定施工圖施工，導致支承插銷脫離，留在錯位下方。中華工程回應將釐清責任歸屬。（北市捷運局提供）