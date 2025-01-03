環狀線受損雙北求償19億 侯友宜：究責到底

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（中央社記者趙敏雅新北3日電）新北捷運環狀線0403地震後受損，第三方鑑定報告認定中華工程疏失導致支承失效，地震時引致大梁錯位。新北市長侯友宜表示，「一定究責到底」，雙北市政府向廠商求償19.27億元。

新北市政府捷運工程局長李政安指出，去年4月3日震後，環狀線板新站到景安站上構鋼箱梁位移3.5到92公分，災損情形盤點共有9跨鋼箱梁位移、139處損壞。

李政安說明，經中華民國結構工程學會鑑定，專家小組查閱核定施工圖，盤式支承插銷厚度約40公厘，調坡板應僅銑孔5公厘的深度與插銷結合，但現況卻是調坡板銑空至鋼樑下翼板，深度達41公厘，因銑穿後贅餘空間超過插銷尺寸，地震作用力下插銷跳脫、盤式支承失去功能，才讓鋼箱梁位移。

侯友宜表示，「原因非常清楚就是廠商疏失」，中華工程股份有限公司未按核定施工圖施工，新北向中工求償新台幣19.27億元，包含環狀線復原工程7.96億元、環狀線其他修復費用6.45億元，及營業損失及公車接駁等費用4.86億元，「一毛錢都不會放過」。

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李政安指出，因工程契約主要由台北市政府與中工簽訂，新北將與台北共同提告，上午已發文台北市府。對於新北市是否已墊付所有款項，李政安回應，後續部分款項還未完成計價，會依法完成抵付清償。

對於未來是否將中華工程列入黑名單，新北市政府副市長陳純敬表示依照採購法執行，不過，他也指出「他們（中華工程）是處於不利狀態」。另外，李政安說，新北捷運建設目前沒有中華工程承攬工程，未來會要求盤式支承贅餘空間納入捷運工程檢驗項目。（編輯：張銘坤）1140103