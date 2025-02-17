環狀線震損雙北求償 中工：鑑定報告非公正第三方

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（中央社記者何秀玲台北17日電）新北捷運環狀線受花蓮0403地震影響發生大梁位移，承包商中工遭求償。中工今天提出7大質疑，認為新北市與台北市政府委託的第三方鑑定報告並非公正第三方報告，市府有球員兼裁判的嫌疑。

新北捷運環狀線0403地震後受損，新北市政府今年1月依據中華民國結構工程學會鑑定報告認定中華工程疏失導致支承失效，地震時引致大梁錯位。新北市長侯友宜表示，「一定究責到底」，雙北市政府向廠商求償新台幣19.27億元。

中工今天舉行記者會強調中工並無不法，中工代表律師張冀明表示，結構學會承接0403地震災損調查，看似是以公正第三方之姿調查，但其實違反「政府採購法」規定，將災害現場勘查的重任，轉交給新北土木公會，但新北土木公會受新北市政府管轄，而且調查的是新北環狀線捷運，毫不避諱委請新北土木公會現場會勘，已失去公正第三方的應有立場。

中工提出7大質疑，包括「環狀線所能承受的地震強度為何」，第2「中華工程承包CF650的環狀線捷運工程是否經得起地震考驗」、第3「為何環狀線捷運受災地點只集中在中和區，難道單純是中華工程施工出現問題嗎」、第4「調查報告將環狀線0403損害單純歸咎於中華工程施作『盤式支承』的問題，合理嗎」。

第5為「結構學會的調查報告真的是所謂的「公正第三方」的報告嗎」、第6為「新北市政府及新北捷運局對於0403的災損真的沒有責任嗎」、第7為「台北捷運局對於0403的災損真的沒有責任嗎」等。

張冀明強調，新北市市長侯友宜及各方專家學者曾分別在媒體表示，環狀線設計抗震度是依據「鐵路橋梁耐震設計規範」應可承受6級地震，但結構學會調查報告並未明確指出可承受幾級地震，報告結論還指出「發生低估支承抗拉力需求」的現象，可見環狀線捷運實際抗震能力非相關人員所說，能對抗6級地震。

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他說，中工為承包單位而非設計單位，且按圖施工，希望能請在媒體曾公開發言的官員、專家及學者提出具體符合抗6級地震的證據。

關於媒體詢問是否提出訴訟，中工發言人程安慈表示，目前已協商2次，但並未有共識，期望能先釐清真相，發現損害真正原因並對症下藥，今天也是希望釋出善意與新北市政府與台北市政府協商，因台北市捷運局為監造單位，新北市政府為營運管理單位，維護公共工程安全才是最大前提。（編輯：潘羿菁）1140217

中華工程17日在台北舉行「捷運環狀線0403地震災損說明記者會」，中華工程董事長周志明（中）出席與會，委由代表律師張冀明（右）說明。中央社記者裴禛攝 114年2月17日

中華工程17日在台北舉行「捷運環狀線0403地震災損說明記者會」，律師張冀明（圖）表示，調查報告偏頗不合常情，應已雙方都認同的第3方單位進行調查，且環狀線施工難度高，中工都按圖施工且完工驗收，始終履行保固責任，為顧及自身權益因此出面澄清。中央社記者裴禛攝 114年2月17日