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花蓮強震全台12.2萬戶一度停水 台水：已全面復水

2024/4/7 12:52
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（中央社記者羅元駿台北7日電）403強震釀災情，台水今天表示，全台停水戶數一度超過12.2萬戶，在台8線太魯閣段搶通後，台水即刻挺進搶修，昨晚已恢復富世高地區160戶供水，完成全面復水。

台水上午透過新聞稿，說明最新復水進度指出，全台停水戶數一度超過12.2萬戶，緊急啟動跨區支援、設置臨時取水站，解決民眾燃眉之急；在台8線太魯閣段搶通後，台水即刻挺進搶修花蓮富世淨水場導水管，修復2處漏水處，於昨晚10時恢復富世高地區160戶供水，完成全面復水。

台水表示，感謝用戶體諒，復水初期如有個別用戶用水設備因氣塞等問題，造成無法進水，請撥打1910客服專線，台水將即刻派員協助排除。（編輯：謝佳珍）1130407

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