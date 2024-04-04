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花蓮強震全台12萬戶一度停水 台水拚4日全面復水

2024/4/4 15:33
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（中央社記者曾智怡台北4日電）昨天花蓮強震，全台一度超過12萬戶停水，經濟部長王美花今天前往台水於花蓮市華西路的搶修現場，請台水跨區動員搶修能量，目標今天完成全面復水工作。

另外，經濟部也會以預算支持台水，將老舊塑膠管線汰換為金屬材質，防災之餘降低漏水率。

403強震釀災情，台水透過新聞稿指出，地震發生後，停水戶數一度達到12萬2241戶，台水隨即啟動緊急應變機制，並設置前進指揮所，經濟部也請董事長李嘉榮、總經理李丁來前往現場指揮搶修工作，協調所需人力物力。

台水於全台各區處立刻成立應變小組，每小時回報修復情況；在跨區支援下，以受損最嚴重的花蓮為例，目前已剩9914戶待搶修。

台水表示，由於地震造成水管管線滲漏，台水也啟動供水壓力巡查與水庫的特別檢查；同時提供用戶20處臨時加水站，以及調派20部水車隨時支援因應，也呼籲用戶自主檢查內線漏水，並且隨時通報1910專線，或是所建置台水公司供水現況回報系統，讓民眾更能了解供水情況。

王美花指出，台水人員在各項災變後的搶修愈來愈有經驗，可以加快搶修速度，此次因為地震錯動，造成主幹管通水後，發現有更多管線漏水點，除了請台水持續搶修外，經濟部也會以預算支持台水汰換老舊塑膠管線，換為金屬材質，防災之餘也降低漏水率。（編輯：翟思嘉）1130404

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