花蓮強震 新北安置295人17件重災損待鑑定補強

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市府今天表示，至3日為止，花蓮地震新北受災戶安置295人，458件災損已結案，另17件受損較嚴重案件處理中，將盡速由相關技師評估、鑑定與補強復原，讓市民恢復安心生活。

新北市長侯友宜今天視察花蓮地震造成中和區連城路222巷建築物災損狀況時表示，新北市災損已結案458件，另有捷運軌道及居民住宅受損等17件較嚴重災情仍處理中，將盡速讓民眾回到穩定、安全、安心生活。

新北市政府指出，侯友宜現場勘查房屋1樓結構嚴重損壞情形，但因有安全之虞，建築師與專業技師都在現場討論如何補強結構安全。

中和區長楊薏霖告訴中央社記者，連城路222巷的的受災戶有15戶59人，除6人依親，其餘53人預防性撤離，安排在中和區、板橋區旅館。

她說，中和區中山路二段另有一整排5層樓住宅、約30戶房屋受損，主要是1樓店面梁柱受損，除封鎖現場，安置36名住戶，今天也全力趕工以鋼梁支撐建物，預防受損惡化。

楊薏霖表示，居民都很關心何時可回家，但須由工務單位與專業技師評估建物安全、補強結構，待沒有危險後，才讓市民回家，中和區公所會盡力做好安置服務。（編輯：戴光育）1130404