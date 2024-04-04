竹科中科廠商機台陸續復機 南科台積電等大廠正常運作

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（中央社記者張璦台北4日電）花蓮近海昨天發生強震，國科會指出，截至今天中午，竹科廠商機台陸續復歸，主要晶圓製造廠備料充足、復機順利；中科半導體廠高精密度機台已復機9成，預計今天可全部完成調校正常運作；南科主要大廠廠房營運皆已恢復正常運作。

花蓮近海昨天發生規模7.2地震，國科會已於第一時間成立緊急應變小組，竹科、中科、南科3個科學園區管理局同步成立緊急應變中心，國科會主委吳政忠指示，科學園區管理局確保園區水、電、氣及交通等基礎設施的安全性及穩定性，並持續關注地震對各廠商影響，提供必要的協助。

國科會說明，截至今天中午，竹科園區內晶圓及面板製造大廠，大部分工廠於地震當日已完成復機，工廠已正常營運，少部分工廠也正在復機校準中，短期內即可正常營運。廠商機台皆陸續復歸及人員已回崗位，主要晶圓製造廠備料充足、復機順利。

中科方面，國科會表示，園區廠商以光電、半導體、精密機械產業為主，廠商機台停機後均已陸續復歸；半導體廠高精密度機台已復機9成，部分機台調校中，預計今天可全部完成調校正常運作。

至於南科，經了解區內主要大廠包括台積電、聯電、群創、台灣康寧、彩晶等公司，廠房營運皆已恢復正常運作中，南科管理局將持續關注餘震及廠商動態並提供必要協助。

國科會表示，科學園區內高科技廠商廠房有耐震及減震設計，製程使用的設備機台設有保護裝置，現場感應達到預設標準時會預防性停機，並採取人員疏散措施，確保安全及避免、減輕災損影響。（編輯：潘羿菁）1130404