花蓮地震後台積電快速復機 AI晶片出貨影響可控

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（中央社記者張建中台北4日電）花蓮近海昨天發生25年來最強地震，正當AI晶片供不應求之際，台灣出貨是否受影響引關注，研調機構集邦分析，AI晶片龍頭輝達採用的4奈米製程，坐落台積電南科廠，機台經調校後應可迅速恢復運作，影響可控，此外輝達也聲明不受影響，各種跡象顯示，當今需求最夯的先進製程影響有限。

花蓮地震引發國際關注，國外媒體報導指出，台灣在生產先進晶片扮演關鍵角色，這次地震提醒各國，將關鍵的晶片製造集中在既容易發生地震，又是地緣政治緊張的熱點島嶼上，是相當有風險。

不過台積電昨晚罕見發布新聞稿指出，在3日地震發生後10小時內，晶圓廠設備復原率已超過70%，雖然部分廠區少數設備受損並影響部分產線生產，主要機台包含所有極紫外光（EUV）微影設備皆無受損。

台積電可以在10小時內快速提升復原率，除了平時做好地震預防工作、主要設備未受損之外，供應商「神救援」也成為不容忽視一環。

一名半導體設備業者透露，國外客戶相當關心這次花蓮地震影響，由於時差關係，3日深夜、4日凌晨仍無法休息，要對美國客戶說明最新狀況，同時為配合台灣所有客戶緊急災變處理，4天連假期間，客戶服務單位進行人員編組，每天24小時都有人員隨時待命。

全球之所以高度關注，在於目前人工智慧（AI）晶片供不應求、需求火燙，一旦台灣半導體出貨有問題，勢必讓市場供給更加吃緊。

集邦科技分析，AI晶片龍頭輝達採用的4奈米製程，是在台積電南科廠生產，預期機台經調校後應可迅速恢復運作，影響可控。另外，輝達聲明也指出，供應鏈不會因地震產生影響。

廠務系統業者認為，台積電南科廠於2016年高雄美濃地震嚴重受創，之後對直立式設備增設防震台，對於減緩地震影響大有幫助。

至於成熟製程影響程度，過去許多晶圓代工廠提到，由於成熟製程晶片庫存水位偏高，稼動率多半僅5、6成。

也就是說，因需求不如AI晶片暢旺，可以想見的是，影響範圍相對先進製程更加有限。

世界先進今天表示，這次地震並無人員受傷，廠房結構也未嚴重受損，部分生產中的晶圓受到影響，至今天中午，約80%受影響的機台已恢復正常，並將逐步恢復生產作業。此外，將與受影響的客戶保持密切聯繫，並個別溝通細部資訊。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨指出，台積電及台灣半導體產業鏈在這次地震中快速復原，展現面臨突發事件的高度緊急應變能力，彰顯的應變細膩度及堅韌性，足以成為國際標竿。

楊瑞臨說，台積電及台灣半導體產業鏈的應變能力是過去經驗累積且不斷提升而成，因此台積電新廠的安全性會更高。據台積電指出，新建的晶圓廠如晶圓18廠的復原率超過80%。

楊瑞臨強調，台積電及台灣半導體產業鏈在這次地震展現的韌性，將令全世界刮目相看，去除擔憂，半導體製造在台灣應是最安全的。

根據本土法人最新報告指出，台積電新竹廠區估計地震後6小時內可恢復生產，整體影響金額約0.6億至1億美元，後續可申請保險理賠，影響有限。其餘聯電、世界先進和力積電等雖有停機檢查，不過影響也有限。至於日月光等後段封測廠的台灣廠區則無影響，檢修後正常運作。（編輯：潘羿菁）1130404