花蓮地震小錐麓步道男子遭活埋 累計10死660受困38失聯

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）花蓮強震釀災，中央災害應變中心截至今天下午4時25分統計，全國已累計10死、1067傷、660人受困及38人失聯，原失聯的花蓮縣小錐麓步道65歲連姓男子確定罹難。

根據中央害應變中心最新統計資料顯示，花蓮強震累計全國災情共2523件，造成10死、1067傷、660人受困及38人失聯。

死亡名單增1例，為原先列為失聯的花蓮縣小錐麓步道1名男子，已確定這名65歲連男罹難，並於下午4時29分移置遺體。

其餘9名死亡名單，分別為台8線183K（公里）處有1名刷坡工程人員遭落石砸中；台8線181.5K處有駕駛遭落石砸到；花蓮縣得卡倫步道有3名登山客遭落石砸中；欣欣和仁礦區、大清水休憩區（台9線161.3K）及台9線160.7K處各有1男子遭落石砸中或掩埋；花蓮天王星大樓傾倒造成1名女住戶身亡。（編輯：戴光育）1130404

小錐麓步道男子遭活埋 花蓮地震累計10死

（中央社記者張祈、李卉婷花蓮縣4日電）地震重創花蓮，仍有50多人失聯，搜救人員把握黃金搶救時間，今天下午在小錐麓步道發現遭活埋男子遺體，整起地震已累計10死；申請入山17名已全數撤出。

花蓮昨天發生芮氏規模7.2地震，小錐麓步道因為地震大面積山崩，而當天有17名民眾申請入山，不少民眾幸運逃出，也發生民眾受困，搜救人員今天挺進山區，包含遠處的小錐麓步道。

屏東消防局今天支援執行花蓮搜救，今天下午3時許在小錐麓步道發現失聯的65歲連姓男子，左手斷肢、頭部大面積鈍挫傷，已明顯死亡，搜救人員協助搬運下山並送上救護車。整起地震目前已累計10人死亡。

據了解，連男一家3口一起到太魯閣登山健行，母女昨天已經逃出就醫，但他卻未能及時脫困，被發現時已經是冰冷遺體。

另外，小錐麓步道失聯案件，經與太魯閣國家公園管理處確認，昨天申請入山的17名已全數撤出，該區救援告一段落。（編輯：黃世雅）1130404