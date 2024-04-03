強震加餘震導致焦慮？心理師：減少資訊暴露

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北3日電）花蓮強震後餘震不斷，不少民眾恐懼焦慮。心理師說，首要就是減少資訊暴露，避免一直看新聞，緊張時可專注於呼吸，或暫時先轉移注意力，若焦慮等狀況仍持續，建議尋求專業資源。

花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，中央氣象署地震測報中心表示，後續3、4天可能會有規模6.5以上至7.0的餘震；這起地震也是自921大地震之後最大的地震規模。

台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰今天接受媒體電訪說明，天災發生後，大家常會急著想要接收資訊、知道發生甚麼事情，但這些新聞可能反而會激發出恐懼感，因此在看的時候，務必留意自身情緒，適度隔離，若無特殊需要，不要大量閱聽。

若因為地震感到非常緊張，可以透過一些方式適度放鬆。藍挹丰說，在確保自身安全下，首先可以做腹式呼吸，把專注力放在計數呼吸上，就可以轉移注意力、不會那麼害怕；聯繫親友與身邊其他支持系統也很重要，就算只是聲音的陪伴，都能讓心情好一些，因此也建議可以打電話和家人朋友確認彼此狀況。

這幾天會有餘震，預期心理會讓人更加害怕。藍挹丰說，這時可以擬訂安全計畫、動手整理或檢查避難包、再想一次避難路線，回想自己已經做了哪些準備，用事實告訴自己「不用這麼擔憂」。

諮商心理師全聯會媒體公關委員會委員陳劭旻則說，天災後可能造成創傷後壓力症候群，症狀除常見的驚恐、驚嚇、焦慮反應外，也可能會麻木、沒有反應，有的人則會作惡夢、腦中反覆閃現驚恐記憶。

陳劭旻指出，大部分的人在短時間內反應較大，此時首要就是減少資訊暴露。有焦慮狀況的人，會想要獲知更多訊息而一直看新聞，但這樣只會接觸更多慌亂、破壞性的畫面；因此建議要先把電視、手機放下，不要暴露在過多過度災害性畫面中。

陳劭旻也建議，可以向親朋好友或宗教信仰尋求心理支持；此外也可以暫時先轉移注意力，如專心工作、運動等。但若1、2週後焦慮等狀況仍持續，或因過去曾經經歷過災害的經驗、回憶被挑起，導致情緒持續低落，就建議尋求專業資源，做進一步評估與治療。（編輯：陳政偉）1130403