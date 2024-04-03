花蓮地震影響清明連假交通 國道疏運海空加開班次彙整

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（中央社網站3日電）清明連假前夕，花蓮今天上午發生芮氏規模7.2地震，造成台9線蘇花公路及北迴鐵路阻斷，嚴重影響東部地區清明連假疏運。交通部除要求台鐵及公路局積極搶修，也責成航港局及民航局調派船舶及加開班機，協助東部疏運。中央社為您整理清明連假疏運變動情形如下。

台鐵

宜蘭-鳳林間多處路段損壞搶修中，列車停駛，預計3日晚間12時完成宜蘭-鳳林間西正線單線搶通，明天首班車起恢復單線運轉；東正線預計4日中午12時完成搶通。

明天起全線包含清明連假加班車恢復行駛，南迴線各級列車全面開放站票；因應蘇花公路中斷，再加開宜蘭=花蓮間10列次區間快車。

台鐵表示，為維護旅客權益，今起持當日車票及4月3日、4月4日起訖站為花東地區車票未使用者，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。

高鐵

受地震影響，今天上午8時至下午1時改採降級運轉，期間取消44班次列車，已恢復正常營運。另因應地震影響東部交通，高鐵自南港站及左營站發出全車自由座列車（第六節商務車廂除外），總計加開22班次，以積極疏運旅客。

國道

受地震影響，高公局預期國5旅次需求略降，取消國道5號4日深夜0至中午12時、5日清晨5時至12時的石碇、坪林入口匝道封閉措施，其餘疏導措施維持。高公局也提醒用路人儘量減少東部相關行程。

另外，國道10號4k+500及10k+800中央隔欄因地震影響擠壓損壞，今天晚間10時起分別管制國道10號4k+300至4k+700，以及10k+600至11k+000東西雙向內車道，辦理緊急搶修作業，預計4日凌晨2時前開放，如有提早完工，即開放通車。

清明連假國道交通疏導措施。（圖取自facebook.com/hi.freeway）

空運

華信航空

高雄－花蓮今天晚間9時50分從高雄飛往花蓮；晚間11時30分自花蓮飛往高雄。

台中－花蓮今天晚間7時45分由台中飛往花蓮；晚間9時20分由花蓮飛往台中。

立榮航空

台北－花蓮今天晚間8點10分由台北飛往花蓮；晚間9時30分由花蓮飛往台北。

4日早上6時50分由台北飛往花蓮；早上8點10分從花蓮飛往台北。

海運

航港局緊急調派船舶協助東部疏運，蘇澳到花蓮今天啟動台北快輪前往蘇澳港疏運，下午3時於蘇澳港開放民眾登記；明天早上6時30分開放車輛於蘇澳港11號碼頭上船，9時30分開航前往花蓮港。

花蓮到蘇澳今天下午3時於花蓮港開放民眾登記，明天下午12時開放車輛於花蓮港14號碼頭上船，下午3時開航，晚間7時返抵蘇澳港。

航港局也已協調台鐵公司明天加開列車，協助託運車輛民眾搭乘，並另協調公路局安排接駁車輛接送民眾往返蘇澳新站至蘇澳港，及花蓮火車站至花蓮港間。（編輯：林湘芸）1130403