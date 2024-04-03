更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／花蓮7.2地震 捷運台鐵高鐵停駛資訊及活動異動
生活

不斷更新／花蓮7.2地震 捷運台鐵高鐵停駛資訊及活動異動

花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽
生活

花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思
文化

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮地震累計7死 蘇花公路匯德隧道停車場、台泥和仁礦區落石奪命
首頁 / 生活
403花蓮地震
交通異動
新聞專題
交通異動3/24
首頁 / 生活

花蓮地震鐵公路中斷 王國材：啟動海運接駁 鐵路估4日搶通

2024/4/3 14:09（4/3 15:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮3日清晨地震，蘇花公路崇德隧道口前因大量落石，雙向交通受阻。（民眾提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年4月3日
花蓮3日清晨地震，蘇花公路崇德隧道口前因大量落石，雙向交通受阻。（民眾提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北3日電）花蓮強震，導致往花東的鐵公路都中斷。交通部長王國材今天表示，現在仍有餘震，必須等到穩定後才能預估工期，搶修時程不太樂觀，預期花東有一段時間都會靠海運接駁。

今天上午台灣東部海域發生地震，蘇花公路崇德隧道口前因落石，雙向交通受阻，台鐵礁溪、鳳林列車暫無法行駛。

立法院交通委員會今天召開「道路交通管理處罰條例」修法公聽會，邀請交通部長王國材列席。王國材在立法院受訪指出，這次地震嚴重，目前東部宜蘭礁溪到花蓮鳳林鐵路都中斷，還有多處坍方落石。

王國材表示，台九線蘇花公路大清水隧道北上清水橋掉落，現在花蓮仍有餘震，搶修人員還無法進去，必須等到穩定後才能預估工期，但搶修時程估起來不太樂觀。

王國材指出，現在往花東的鐵、公路都中斷，會先搶通台鐵，目前台鐵宜蘭=花蓮=鳯林不通，預估明天首班車可搶通西線，單線雙向行車，明天中午搶通東線，恢復雙線行車。

王國材表示，已啟動海運接駁計畫，從蘇澳港接駁到花蓮港，台北快輪稍早已從基隆港出發，下午會到蘇澳港，啟動蘇澳到花蓮港接駁，也會與連江縣政府連絡，今天新台馬輪適逢連假前已全滿，明天就會加入接駁，預期花東有一段時間都會靠海運接駁。

王國材指出，空運部分也會請民航局協助，目前花蓮機場沒問題，可透過空運協助運輸救援物資，不過航空客運這幾天適逢連假都已客滿，再不然可能就要靠南迴協助。（編輯：林淑媛）1130403

花蓮近海3日上午發生芮氏規模7.2的地震，台11線35K左右因落石崩塌封路，公路局搶修中。（公路局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年4月3日
花蓮近海3日上午發生芮氏規模7.2的地震，台11線35K左右因落石崩塌封路，公路局搶修中。（公路局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年4月3日
#王國材
#花蓮地震
#海運
延伸閱讀
圖輯／花蓮規模7.2地震市區2大樓嚴重傾斜 新北中和倉庫倒塌捷運環狀線停駛調派公車輸運 新北：梁軌移位需長期修復花蓮上午規模7.2地震 截至中午共58次餘震其中2起規模6以上花蓮地震造成聯外道路龜裂 宜蘭太平山休園3天地震致勞工上班遲到 勞動部：不可視為遲到曠職震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫
交通異動
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
捷運環狀線停駛調派公車輸運 新北：梁軌移位需長期修復
172.30.142.11