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花蓮地震交通部啟動海運 鄭文燦關心疏運情形

2024/4/4 17:53（4/4 18:06 更新）
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花蓮3日強震導致多處道路坍塌、交通中斷，交通部隨即啟動海運備援作業，行政院副院長鄭文燦（中紅背心者）4日赴花蓮港關心海運疏運情形並受訪。（交通部航港局提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年4月4日
花蓮3日強震導致多處道路坍塌、交通中斷，交通部隨即啟動海運備援作業，行政院副院長鄭文燦（中紅背心者）4日赴花蓮港關心海運疏運情形並受訪。（交通部航港局提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年4月4日
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（中央社記者吳欣紜台北4日電）花蓮昨天發生規模7.2地震，導致東部交通中斷。行政院副院長鄭文燦今天到花蓮港關心蘇花海運備援作業並說，新台馬輪明天加入疏運，海運疏運因應震災緊急應變，服務全免費。

花蓮昨天發生規模7.2地震導致道路坍塌、交通中斷，交通部啟動海運備援作業，鄭文燦今天在交通部部長王國材等人陪同下赴花蓮港關心海運疏運情形，並慰勞現場工作人員辛勞。

鄭文燦指出，今天投入備援的台北快輪，總計疏運車輛164輛，其中包含小客車148輛、大貨車8輛及小貨車8輛，而除了台北快輪外，明天新台馬輪也會加入疏運。

鄭文燦表示，新台馬輪除了航速較快，也可載運旅客和車輛，且船況好，相信可以讓民眾搭乘起來更加舒適，而這次的蘇花海運疏運服務是因應震災緊急應變，完全免費提供民眾服務。

至於有關民眾反映台北快輪不接受機車托運，航港局說，台北快輪因船舶設備限制，無法穩固繫固機車，明天投入的新台馬輪即可收受機車託運，如有託運需要，可洽航港局人員提供協助。（編輯：李亨山）1130404

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#花蓮縣
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