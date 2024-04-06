谷關工務段出動7機具搶修 中橫便道最快7日通車

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）花蓮地震造成中橫便道內多處發生落石，道路遭阻斷。谷關工務段長張裕閔表示，今天出動7台機具分3點搶修，盼儘快打通落石，最快明天恢復中橫便道通車。

根據中央氣象署資訊，4月3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

花蓮地震當下，造成12車、21人受困中橫便道內，公路局中區養護工程分局谷關工務段全力救援，耗時近9小時協助所有人脫困、送醫。目前全線仍封閉。

谷關工務經徒步探勘後發現，中橫便道有13個主要災點，其中6.8K、16.3K、17.3K、18.8K、19.7K、20.1K、20.4K共7處較大規模位置須處理。

張裕閔指出，谷關工務段今天出動7台機具，將分3個點搶修，16.4公里處因崩塌量有約4200立方公尺，岩石巨大堅硬造成瓶頸，搶在今天下午打通，19.7公里也遭巨石阻斷，透過小機具打通，18.8公里處坍方土石5000立方公尺，希望明天可以打通，恢復中橫便道通車。（編輯：郭諭儒）1130406