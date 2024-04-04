更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震YOSHIKI捐1000萬日圓 日本全家為台灣募款賑災
國際

花蓮地震YOSHIKI捐1000萬日圓 日本全家為台灣募款賑災

紅球旋風吹到南美館二館 南側入口現蹤湧人潮
文化

紅球旋風吹到南美館二館 南側入口現蹤湧人潮

數位專題／花蓮地震餘震頻傳 震央震度持續追蹤

數位專題／花蓮地震餘震頻傳 震央震度持續追蹤

攝影大師張照堂81歲逝 曾獲金馬終身成就獎、國家文藝獎
文化

攝影大師張照堂81歲逝 曾獲金馬終身成就獎、國家文藝獎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

中橫便道13處落石嚴重 谷關工務段東西兩端推進搶修

2024/4/4 17:47（4/4 18:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
受花蓮強震影響，台中市和平區台8線臨37便道（中橫便道）交通阻斷，公路局中區養護工程分局谷關工務段4日動員徒步探勘，評估中橫便道有13個主要災點，沿途大小落石遍布。（谷關工務段提供）中央社記者蘇木春傳真 113年4月4日
受花蓮強震影響，台中市和平區台8線臨37便道（中橫便道）交通阻斷，公路局中區養護工程分局谷關工務段4日動員徒步探勘，評估中橫便道有13個主要災點，沿途大小落石遍布。（谷關工務段提供）中央社記者蘇木春傳真 113年4月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中4日電）花蓮地震影響，中橫便道多處落石；谷關工務段今天指出，徒步探勘發現中橫便道有13個主要災點，工務段東西兩端推進，持續清除落石搶通，並加固路面整理工程，處理進度陸續對外公告。

花蓮強震造成台中市和平區台8線臨37便道（中橫便道）交通阻斷，昨天往梨山方向有12輛車、共21人受困，在公路局中區養護工程分局谷關工務段協助下，所有受困人員均已脫困，但因中橫便道6K+800至23K受損嚴重，目前已全線封閉。

谷關工務段長張裕閔今天表示，經徒步探勘後發現，整個中橫便道有13個主要災點，其中6.8K、16.3K、17.3K、18.8K、19.7K、20.1K、20.4K共7處較大規模位置須處理，又以18.8K處規模最大，範圍長約100公尺、坍方土石4800立方公尺。

張裕閔指出，今天共動員5台重機具、15名人力，分別以東西兩端推進搶通，西邊進展較快，預計6.8K處今天可清除完成，東邊部分較為緩慢，工務段會持續清除落石並加固路面整理工程，後續處理進度將再對外公告。（編輯：陳仁華）1130404

#谷關工務段
延伸閱讀
花蓮地震中橫公路44人脫困 搜救人員持續挺進九曲洞救援

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.10