中橫便道13處落石嚴重 谷關工務段東西兩端推進搶修

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（中央社記者蘇木春台中4日電）花蓮地震影響，中橫便道多處落石；谷關工務段今天指出，徒步探勘發現中橫便道有13個主要災點，工務段東西兩端推進，持續清除落石搶通，並加固路面整理工程，處理進度陸續對外公告。

花蓮強震造成台中市和平區台8線臨37便道（中橫便道）交通阻斷，昨天往梨山方向有12輛車、共21人受困，在公路局中區養護工程分局谷關工務段協助下，所有受困人員均已脫困，但因中橫便道6K+800至23K受損嚴重，目前已全線封閉。

谷關工務段長張裕閔今天表示，經徒步探勘後發現，整個中橫便道有13個主要災點，其中6.8K、16.3K、17.3K、18.8K、19.7K、20.1K、20.4K共7處較大規模位置須處理，又以18.8K處規模最大，範圍長約100公尺、坍方土石4800立方公尺。

張裕閔指出，今天共動員5台重機具、15名人力，分別以東西兩端推進搶通，西邊進展較快，預計6.8K處今天可清除完成，東邊部分較為緩慢，工務段會持續清除落石並加固路面整理工程，後續處理進度將再對外公告。（編輯：陳仁華）1130404