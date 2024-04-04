更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震YOSHIKI捐1000萬日圓 日本全家為台灣募款賑災
國際

花蓮地震YOSHIKI捐1000萬日圓 日本全家為台灣募款賑災

紅球旋風吹到南美館二館 南側入口現蹤湧人潮
文化

紅球旋風吹到南美館二館 南側入口現蹤湧人潮

數位專題／花蓮地震餘震頻傳 震央震度持續追蹤

數位專題／花蓮地震餘震頻傳 震央震度持續追蹤

攝影大師張照堂81歲逝 曾獲金馬終身成就獎、國家文藝獎
文化

攝影大師張照堂81歲逝 曾獲金馬終身成就獎、國家文藝獎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
403花蓮地震
花蓮災情
新聞專題
花蓮災情1/45
首頁 / 生活

花蓮地震中橫公路44人脫困 搜救人員持續挺進九曲洞救援

2024/4/4 17:48（4/4 19:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮太魯閣晶英酒店35名員工，3日因強震受困在台8線175公里處第一明隧道，其中1台中巴車尾遭落石擊中，造成3人輕重傷。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年4月4日
花蓮太魯閣晶英酒店35名員工，3日因強震受困在台8線175公里處第一明隧道，其中1台中巴車尾遭落石擊中，造成3人輕重傷。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年4月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣4日電）花蓮強震，中橫公路太魯閣沿線超過60人受困，搜救人員持續挺進，今天下午近5時將受困在第一、第二明隧道44人全數救出，受困的太魯閣晶英酒店員工分享驚險搶通畫面，感謝搜救人員冒命救援。

花蓮昨天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，台8線中橫公路因地震多處坍方，太魯閣園區內有多處受困災情，消防局特搜人員、公路局持續搶通救援，今天陸續救出受困在步道、隧道民眾。

花蓮太魯閣晶英酒店35名員工3日搭乘中巴上班途中，因強震受困在台8線175公里處第一明隧道，並拍下現場驚險畫面。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年4月4日
花蓮太魯閣晶英酒店35名員工3日搭乘中巴上班途中，因強震受困在台8線175公里處第一明隧道，並拍下現場驚險畫面。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年4月4日

其中太魯閣晶英酒店43名員工昨天分別搭乘3台中巴、1台9人座廂型車在入山上班途中，途中遇到落石阻斷道路，9人座廂型車受困九曲洞、3台中巴困在相隔約2公里的175公里處第一明隧道。

受困第一明隧道的35人，今天上午被公路局空拍機拍到，搜救隊伍加快速度，清除沿線土石，今天上午抵達隧道內。

搜救人員清查，3台中巴共35人，1台車尾遭落石擊中，導致車內1名男員工雙腿骨折、2人輕傷；另外，第二明隧道還有9名遊客，已全數於下午4時51分撤出。

呂姓司機員說，這條路開了15年，第一次遇到強震落石，一下子突然很多石頭掉落，很遺憾車尾被砸中，1名員工雙腳骨折。

63歲安全部陳姓經理說，很感謝搜救人員冒命挺進搶救，晚上天黑都睡不著，整夜都是落石掉落的聲音，心裡都承受不住，當時有帶著同車員工一起禱告，直到今天下午脫困後，總算鬆一口氣直呼「活著真好」。

花蓮縣消防局統計，截至今天下午4時51分，已將受困第一、第二明隧道共44人全數撤出，目前持續朝九曲洞挺進，目標今天接觸九曲洞受困民眾。

根據花蓮消防局掌握，太魯閣晶英酒店9人座廂型車上共有8人，其中3名員工及3名外籍遊客自行步行返回酒店，九曲洞仍有5名員工及21名遊客受困待援。（編輯：陳清芳）1130404

台8線中橫公路因強震多處坍方，太魯閣沿線有超過60人受困，搜救人員持續挺進，4日下午近5時將受困在第一、第二明隧道44人全數救出。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年4月4日
台8線中橫公路因強震多處坍方，太魯閣沿線有超過60人受困，搜救人員持續挺進，4日下午近5時將受困在第一、第二明隧道44人全數救出。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年4月4日
花蓮發生強震，太魯閣沿線有超過60人受困，困於第一明隧道的民眾拍下現場落石畫面，幸4日已被救出。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年4月4日
花蓮發生強震，太魯閣沿線有超過60人受困，困於第一明隧道的民眾拍下現場落石畫面，幸4日已被救出。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年4月4日
#太魯閣
#中橫
#花蓮縣消防局
#九曲洞
#花蓮強震
延伸閱讀
花蓮地震上班途中遇落石受困 晶英酒店員工獲救：以為會沒命花蓮地震小錐麓步道男子遭活埋 累計10死660受困38失聯[影]中橫便道13處落石嚴重 谷關工務段東西兩端推進搶修花蓮地震中橫公路封閉 台9線蘇花路廊有條件開放通行花蓮地震搖不停令人焦慮 心理師建議少看災害畫面、尋求親友陪伴
花蓮災情
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮地震上班途中遇落石受困 晶英酒店員工獲救：以為會沒命
172.30.142.12