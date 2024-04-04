台9線蘇花路廊有條件開放通行 中橫公路封閉

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（中央社記者張祈、林巧璉花蓮縣4日電）花蓮昨天發生規模7.2地震，造成蘇花路廊多處坍方阻斷，目前台9線蘇花路廊（蘇澳至和平）有條件開放通行，台8線中橫公路（大禹嶺至太魯閣）目前仍全線封閉。

公路局東區養護工程分局新聞稿指出，目前台9線蘇花路廊（蘇澳至和平）開放通行條件包括，東澳、南澳地區住戶、新聞記者，以及外縣市搶災機具。

根據統計，截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往和平方向車流量為478輛，北上和平往宜蘭方向為266輛。

另外，增開放台9丁線（南澳至和平路段），採北上放行、南下有條件放行如前述（和平及澳花地區住戶）。台8線中橫公路（大禹嶺至太魯閣）目前全線封閉。

行政院長陳建仁今天偕同副總統當選人蕭美琴前往花蓮視察災情，公路局報告指出，昨天災後台9線約出現7個較具規模災點，在昨晚6時前已經搶通6個災點，只剩下下清水橋未搶通，因下清水橋遭巨石擊落，該橋跨徑有25公尺、深度有20公尺。

搶修第一階段是昨天勘災過程中在旁邊有找到一條小路，打算用最快時間，在昨晚6時就闢出一條臨行便道，可以供人員進出。

第二階段目標在6日晚間6時前，使用密集排鋼型梁補強該便道，讓小車可通行。第三階段是大車通行部分，會在旁邊做基礎強固，將貨櫃堆疊起來增加寬度，預計5月底前供大車通行。整體復建希望在今年底全數完工。

另外，台8線災情有15處災點，截至目前為止搶通10個災點，仍有5個災點還在搶修中。原本預計今天要搶修至九曲洞至天祥，但昨天餘震不斷，今早搶修人員到現場時發現，昨天已清除石塊的地方又堆滿約3000方石塊，搶修狀況困難。目前預計今晚6時左右搶修至九曲洞，天祥則要延到明天下午2時才能搶通。

公路局表示，在天祥以西還有3處災點，目前已搶修到慈恩跟華祿溪，華祿溪約在6日才能搶通。

鐵路、公路搶修部分，今早7時台鐵已全線通車，公路部分九曲洞還有人受困，今天已出動空拍機拍攝受困狀況，預計今晚6時前完成搶救。

海運接駁部分，到今早11點時從花蓮有119輛汽車上船往蘇澳，其中有3輛是大貨車。從蘇澳回花蓮，有63輛車，有3輛貨車。公路局希望5月底前可將公路搶修到可供大貨車通行。（編輯：黃世雅）1130404