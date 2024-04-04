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台鐵告警系統立功 助太魯閣號列車躲過落石

2024/4/4 15:35（4/4 16:00 更新）
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（中央社記者汪淑芬台北4日電）花蓮昨天發生芮氏規模7.2強震，坍方造成蘇花公路中斷、台鐵宜蘭至花蓮今天清晨搶通。去年汛期前全面上線的台鐵邊坡落石告警系統立下功勞，成功讓一列太魯閣號躲過落石。

總統蔡英文今天上午到台北車站特定區聯合防災中心，視察「台鐵、高鐵及公路0403地震影響及搶修疏運情形」。

台鐵公司董事長杜微簡報時，說明昨天地震後，宜蘭到花蓮路線停駛，主要是坍方及軌道挫曲，經全力搶修，雙線搶通時間從原訂今天中午提前到凌晨2時多，清晨5時首班車順利開出，全線恢復正常營運。

杜微特別提到落石告警系統發揮功能，成功將一列402次太魯閣號列車擋在落石區外。

2022年9月，台鐵平溪線曾在一天內，發生2列次列車在同一路段都撞上落石，造成列車排障器受損，臨時封閉路線，當時台鐵就預告正研發落石告警系統，2022年底，首套落石告警系統就在北迴線上啟用，去年中汛期前，26套全面裝設完成上線。

台鐵說，落石告警系統是「鐵路行車安全改善6年計畫」內的項目，針對部分位處高邊坡或陡峭邊坡，有落石、土石流等潛在危險因子且難以工程手段改善的路段，建置邊坡落石告警系統，總共在26處邊坡建置。

台鐵指出，落石告警系統以AI辨識方式，透過深度學習進行軌道異物（超過鋼軌面）辨識，並發送告警訊息即時通知，當偵測到異物時，就通知相關單位處理，讓列車以時速30公里慢行或先暫停。（編輯：李亨山）1130404

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