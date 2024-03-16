台鐵職工福利規模增至23億 生活津貼方案續辦

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）台鐵公司企業工會今天說，已爭取到2025年初將實施屆滿的生活津貼精進措施持續辦理，由台鐵提撥、照顧1萬6000多名職工福利的預算規模也獲同意從新台幣12億元增加到23億元。

國營台灣鐵路股份有限公司董事長杜微告訴中央社記者，公司成立後提撥的12億元職工福利金未包括生活津貼措施，對員工保障不夠，但已爭取到較多經費，繼續福利精進措施。

工會研究組長林佑哲告訴媒體，2020年2月起為提高員工生活照顧而實施的台鐵福利精進措施僅5年期限，2025年2月屆滿後，將有足夠經費可繼續辦理。

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以往每名台鐵員工能分配到的職工福利金約2000元，初期由交通部編列算支應，台鐵公司2024年成立後，依規定提撥12億元職工福利金，生活津貼改由職工福利金提撥；林佑哲說，估計須再增11億元經費才足夠。

台鐵福利精進方案包括生育及結婚給予2個月薪資、父母及配偶喪葬慰助金15萬4550元、子女喪葬慰助金9萬2730元，子女教育助學金大學每學期1萬3600元、五專後2年及二專1萬元、五專前3年7700元、高中3800元、高職3200元及國中（小）500元。（編輯：李明宗）1130316