台鐵1055人領優退離職金 112年才考上也拿錢走人

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）台鐵公司今年初正式掛牌，台鐵當初因應公司化推出「6+1」優退離方案，至6月底結束。台鐵統計，共1055人領優退離職金；但方案不周延，有去年才考上的新人也拿錢走人。

台鐵為增進人力運用，去年公布現職人員辦理退休、資遣或離職的優退離辦法，今年1月辦理退休、資遣或離職生效，可取「6+1」個月薪給的慰助金，每延後1個月則減發1個月，最後期限是6月底。

台鐵統計，領取優退離慰助金的人數是1055人；而1055人的年齡層分布，台鐵回應並無統計。

台鐵企業工會研究組長林佑哲表示，台鐵的待遇原本就不具吸引力，技術類人力不但招募不易，加上現在地震、豪雨等天災頻繁，更難留住人。就他所知的部分，工務部門就有4人是去年高普考才分發到台鐵，不到1年就領優退離職金走人。

至於不到1年的年資就可領優退離職金，林佑哲認為公司化的優退離方案不周延，原本用意是讓快屆退休的人提早退，讓更多新血加入，但制度設計有缺失，連新人也離開。

台鐵公司成立後，今年2月首次辦理招考，原本預計引進936名新血，以補足現場基層人力為優先，但4月放榜結果，實際正取只有756人，且很多類科出現報名人數比預計錄取人數還少，尤其是電力、電務、電機等專業技術人力最明顯，很多是不足額錄取，還有零錄取現象，東部比西部嚴重。

台鐵表示，已預計再次辦理招募，名額暫定600多人。

根據台鐵招募時公告的薪資待遇，新進人員月薪以助理管理師、助理工程師新台幣4萬2000元最高，其次是事務員、技術員3萬9000元；助理事務員、助理站務員、助理技術員3萬6000元；服務員3萬3000元。

林佑哲說，台鐵目前並無工程獎金制度，工會準備透過董事代表在董事會提案，增列工程獎金；另對於現場需要體力的基層員工，將報考資格從高中降低為國中，增加人力來源。（編輯：張雅淨）1130818