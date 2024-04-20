台鐵首季營收達標 每日載客量超過疫情前

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（中央社記者余曉涵台北20日電）台鐵今天指出，台鐵今年首季營收達到新台幣78.24億元，較去年同期增加6.1億元，成長率8.46%，每天載客量為66.27萬人次，超過疫情前水準。

台灣鐵路公司今天發布新聞稿表示，董事長杜微指出，台鐵首季營收算是達標，每天載客量較去年同期成長14.76%，超過疫前（108年）的水準，未來台鐵會更重視城鄉聯結與地方創生，善用環島路網及資產開發優勢開創新局。

台鐵表示，JR東日本鐵道公司行銷本部生活創造及地方創生部長小崎博子等人日前拜會台鐵，雙方並就傳統鐵路市場行銷、資產開發、協助地方創生，以及未來合作廣泛交換意見。

台鐵表示，JR東日本鐵道公司與果農合作開發創造蘋果酒類，同時將產品使用在觀光列車上，維持穩定的銷售業績，是地方創生非常成功的案例。（編輯：李錫璋）1130420