更多編輯台推薦新聞：
「來自清水的孩子」擊敗宮崎駿法國獲獎 作者為台灣民主驕傲
文化

「來自清水的孩子」擊敗宮崎駿法國獲獎 作者為台灣民主驕傲

台積電德國設廠 台菜餐館、華語教學前進酒莊老城搶商機
產經

台積電德國設廠 台菜餐館、華語教學前進酒莊老城搶商機

服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天
生活

服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留
文化

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
台鐵公司化
新聞專題
台鐵公司化1/82
首頁 / 生活

搶鐵飯碗變容易 台鐵公司首招募錄取率逾21%

2024/3/2 12:52（3/2 13:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台鐵公司化後首次招考，2月18日已先辦理體能測驗，筆試2日在台北、台中、高雄、花蓮4考區同時舉行，台鐵董事長杜微（中）赴考場巡視。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年3月2日
台鐵公司化後首次招考，2月18日已先辦理體能測驗，筆試2日在台北、台中、高雄、花蓮4考區同時舉行，台鐵董事長杜微（中）赴考場巡視。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年3月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北2日電）台鐵公司化後首次招考，將招募936人，7312人報名，2月18日已先辦理體能測驗，今天舉行筆試，到考率約8成，再扣除體測未通過，錄取率逾21%，遠高於以往鐵路特考的個位數。

台鐵今天發布新聞稿，113年新進從業人員甄試，總報考人數達7312人，預計錄取936人，第一試體能測驗已於2月18日辦理完，第二試筆試今天分別在台北、台中、高雄、花蓮4考區同時舉行。

根據台鐵提供的資料，這次總報名人數雖有7312人，但通過資格審查的只有5492人，扣除第一試未通過體測人數135人，今天筆試第一堂應到考人數是5357人，實際到考是4367人，到考率81.52%，錄取率約21.4%，但若下午仍有人缺考，錄取率會再提高一些。

台鐵原本是機關型態，以往招募都是由考試院辦理鐵路特考，或經由高普考進用，今年元旦起，台鐵改制為國營公司，由公司自行辦理招考。

以往鐵路特考被喻為搶鐵飯碗，因考上後具公務員資格，報名踴躍，2010年曾高達7萬多人，後來逐年下降，去年最後1次也還有1萬多人，錄取率幾乎都是個位數，公司化後的首度招募，因報名人數相對少，錄取率大幅提高。

台鐵公司董事長杜微、總經理馮輝昇上午率各副總經理分赴北、中、南、東各區巡視考場。杜微說，長期以來台鐵提供國人優質鐵路運輸服務，使旅客享有安全、可靠、舒適及便利的行旅體驗，現在改制公司，更要致力提升安全與服務，鼓勵具有服務熱忱和專業技術的人才加入台鐵團隊，帶入創新活力及思維，加速公司各項業務發展，達成公司黃金10年的目標。（編輯：李亨山）1130302

#台鐵公司
#台鐵公司化
#杜微
#馮輝昇
台鐵公司化
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台鐵徵才先扛沙包折返跑 報考者不乏鐵道迷
172.30.142.62