因應國防演訓運輸需求 台鐵改善軍運方式

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（中央社記者余曉涵台北4日電）台鐵公司今天指出，配合國防演訓運輸需求，積極研議改進軍運方式及作為，滿足國軍未來演訓準備以及各類運輸計劃目標。

台鐵公司發布新聞稿表示，為了配合國防演訓運輸需求，台鐵日前與後指部運輸處處長李世傑等人會面交換意見，內容包含增設輸送用具、橋板、改良守車、新式移動端末月台、擴大貨物裝載統訓及落實演練方法。

台鐵公司說，雙方也初步擬定年度協調計劃及召集專案會議，加速推動進程。

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台鐵公司董事長杜微表示，配合國家政策，將持續努力改善運輸模式，與軍方及貨商規劃更佳的聯合運輸計劃，並落實相關訓練，今年2月新購R200型柴電機車即可完成測試，於3月投入貨運，屆時以其強大的馬力，將可增加貨列牽引噸數，縮減梯隊，減少運輸時間。

杜微指出，未來國軍引進M142海馬斯多管火箭或105mm砲車系統，均屬台鐵平車能夠運送的輪型車輛，天然災害緊急搶救的輸運需求也已經做好準備。（編輯：唐聲揚）1130204