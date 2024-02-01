台鐵第2座禮賓候車室落腳南港 開幕迎春節旅客

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（中央社記者余曉涵台北1日電）台鐵第2座禮賓候車室落腳南港車站，今天正式對外開幕，要迎接農曆春節旅客。負責營運的雄獅旅遊表示，南港候車室以南港茶之鄉為發想，利用棕色調呈現古色古香的傳統氛圍。

台鐵公司與雄獅旅遊今天舉行記者會宣布，台鐵第2座禮賓候車室落腳南港車站，趕在農曆春節前要迎接疏運年節旅客，這也是北台灣第1座台鐵禮賓室。

交通部次長胡湘麟致詞指出，禮賓候車室的開幕，讓旅客搭乘台鐵感受完全不同，台灣風景不輸給日本，乾淨度只差了一點。

台鐵董事長杜微說，台鐵第2座禮賓室設置在南港車站，主要是看重南港車站未來轉運功能不會輸給板橋、台北，禮賓室也要結合各項服務，包含購物中心等，相信效益將不是相加，而是相乘。

雄獅旅遊董事長王文傑表示，雄獅旅遊在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，集中火力做國旅及鐵道觀光，以藍皮解憂號為例，結合在地小農、原住民、農產體系及觀光體系。

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雄獅旅遊表示，南港禮賓室比照國際機場貴賓室規格，結合藝廊空間設計美學，內裝以1885年代「南港茶之鄉」的理念為發想，利用棕色調呈現傳統氛圍，並設置沙發休憩區、免費充電插座、無線網路等設施，提供雄獅旅遊會員、台鐵會員、鳴日號旅客、EMU3000型騰雲座艙旅客、特約客戶使用，入內低消新台幣100元另可享免費行李寄放服務。

雄獅旅遊指出，候車室餐飲則是由雄獅集團旗下餐飲事業體「欣食旅」規劃，使用南港在地出產的包種茶、桂花釀，製作出桂花蜜茶香鬆餅、桂花拿鐵、輕檸桂花美式等特色飲食，還結合鄰近的基隆、宜蘭2大縣市在地元素，推出迷迭香海鮮、金桔鴨賞2款創意披薩。（編輯：張雅淨）1130201