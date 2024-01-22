台鐵彩繪列車西拉雅號亮相 1/23起往返嘉義屏東

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（中央社記者王鴻國新北22日電）寒流襲台，交通部觀光署與台鐵公司攜手合作的主題彩繪列車「SIRAYA西拉雅號」今天在台鐵樹林車站亮相，彩繪毛衣的外裝增添暖意，明天起將行駛於嘉義、屏東區間。

國營台灣鐵路公司與交通部觀光署合作打造西拉雅號彩繪列車今天上午在台鐵樹林車站亮相，台鐵公司董事長杜微、觀光署署長周永暉等人出席宣傳記者會。

台鐵表示，氣溫驟降，西拉雅號（台鐵EMU800型電車）外觀是由設計師將毛衣彩繪套上增添一絲暖意，車廂內外更有I LOVE TAIWAN、SIRAYA、笑臉、愛心滿滿的圖樣，車廂內海報框更呈現南部地區國家風景區的特色景點。

台鐵指出，西拉雅號明天在台南車站舉行啟航典禮，啟航後至4月30日止，不定期行駛於嘉義至屏東的區間。

記者會上，還公布由台鐵公司與觀光署西拉雅國家風景區管理處合作策劃的「西拉雅鐵道便當」，便當以南部在地特產與風味食材入菜，每份售價新台幣120元。

台鐵表示，「西拉雅鐵道便當」自明天起販售至2月29日，販售地點包括台南、高雄、新左營台鐵便當店及台南、左營高鐵站台鐵便當店。（編輯：戴光育）1130122